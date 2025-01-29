Reuters узнал, что новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

Новые власти Сирии попросили Россию выдать им бывшего президента страны Башара Асада. Также они попросили компенсаций. Кремль не стал комментировать переговоры. МИД указывал на готовность помочь с восстановлением страны

Мужчина проезжает мимо испорченных плакатов с изображением Башара Асада в Думе, Сирия, декабрь 2024 года (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Новые сирийские власти запросили у России выдачи бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомых с ходом обсуждений.

Требование выдвинул лидер сирийской повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа).

Агентство Reuters обратилось за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой подтвердить, предлагали ли России выдать Асада. Песков не стал комментировать эту информацию.

Новая администрация также попросила у России компенсации, писало сирийское агентство Sana. Оно указывало, что во время визита российской делегации «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление».

Восстановление отношений с Россией должно проводиться с учетом «прошлых ошибок, уважать волю сирийского народа и служить его интересам», пересказывало Sana содержание встречи.

В Кремле сообщения о требованиях компенсации не стали комментировать. «Нет, я это оставляю без комментариев без каких-либо. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это «важные контакты», и нужно «выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше».

Москва готова оказать Сирии помощь в посткризисном восстановлении страны, сообщали в МИД России. Там указали, что Москва подтвердила «неизменную поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета САР».

Первый после падения власти Башара Асада визит российской официальной делегации прошел накануне, 28 января. В страну прилетели заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

После падения власти Башар Асад получил в России убежище.