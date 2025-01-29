 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

Reuters узнал, что новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

Сюжет
Падение режима Асада
Новые власти Сирии попросили Россию выдать им бывшего президента страны Башара Асада. Также они попросили компенсаций. Кремль не стал комментировать переговоры. МИД указывал на готовность помочь с восстановлением страны
Мужчина проезжает мимо&nbsp;испорченных&nbsp;плакатов&nbsp;с изображением&nbsp;Башара Асада в Думе, Сирия,&nbsp;декабрь&nbsp;2024 года
Мужчина проезжает мимо испорченных плакатов с изображением Башара Асада в Думе, Сирия, декабрь 2024 года (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Новые сирийские власти запросили у России выдачи бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомых с ходом обсуждений.

Требование выдвинул лидер сирийской повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа).

Агентство Reuters обратилось за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой подтвердить, предлагали ли России выдать Асада. Песков не стал комментировать эту информацию.

Новая администрация также попросила у России компенсации, писало сирийское агентство Sana. Оно указывало, что во время визита российской делегации «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление».

Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP / ТАСС

Восстановление отношений с Россией должно проводиться с учетом «прошлых ошибок, уважать волю сирийского народа и служить его интересам», пересказывало Sana содержание встречи.

В Кремле сообщения о требованиях компенсации не стали комментировать. «Нет, я это оставляю без комментариев без каких-либо. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это «важные контакты», и нужно «выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше».

Москва готова оказать Сирии помощь в посткризисном восстановлении страны, сообщали в МИД России. Там указали, что Москва подтвердила «неизменную поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета САР».

Первый после падения власти Башара Асада визит российской официальной делегации прошел накануне, 28 января. В страну прилетели заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

После падения власти Башар Асад получил в России убежище.

Российская делегация приехала в Сирию впервые после падения Асада
Политика
Виды Дамаска

Читайте РБК в Telegram.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сирия Россия Асад переговоры
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Материалы по теме
В Кремле не стали отвечать на сообщения о требованиях Сирии о компенсации
Политика
В МИДе заявили о готовности помочь с восстановлением Сирии
Политика
Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 17:50
Что известно о задержании бывшего вице-президента РФС и гендира «Фонбета»Спорт, 19:05
Какие претензии государство выдвигало к владельцам ДомодедовоБизнес, 19:02
Мосбиржа понизит уровень листинга акций «Озон Фармацевтики»Инвестиции, 19:02
Подавший сигнал бедствия рейс Дубай — Москва экстренно сел в АстраханиОбщество, 19:00
Бернар Арно за день потерял $11 млрд после отчета LVMHИнвестиции, 18:57
Минтранс попросил приостановить права иностранных структур на ШереметьевоБизнес, 18:54
Мосгорсуд поделил квартиру Грачевского между четырьмя наследникамиОбщество, 18:53
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
«Салават Юлаев» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Авангард»Спорт, 18:50
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 18:46
Военкор из Италии получил российское гражданствоПолитика, 18:41
По делу экс-главы «Фонбета» задержали высокопоставленного полицейскогоОбщество, 18:40
Минфин занял ₽67,6 млрд на аукционе ОФЗ за счет эмиссии «старых» выпусковИнвестиции, 18:36
Минпромторг изменил программу льготных автокредитовОбщество, 18:31
Пашинян созвал заседание Совета безопасностиПолитика, 18:24