В Total предсказали Европе трудности с газом и дорогой дизель в 2023 году

В прошлом году в Европе начался энергетический кризис из-за сокращения поставок газа из России и роста цены на него. Ограничение ЕС на поставки российских нефтепродуктов, в том числе дизеля вступят в силу 5 февраля

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Газовый рынок Европы в 2023 году вновь ожидает напряженная ситуация, поскольку в следующем году европейским странам придется пополнять свои запасы без российских поставок, заявил глава энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, пишет Bloomberg.

По его словам, европейские страны в 2023 году получат из России меньше газа, чем в прошлом, и им придется массово импортировать СПГ. «Ситуация снова станет более напряженной», — сказал Пуянне.

Он считает, что европейским странам необходимо диверсифицировать поставщиков энергии за счет долгосрочных контрактов.

Глава TotalEnergies не видит риска дефицита дизельного топлива в регионе. Компания намерена сделать приоритетными поставки в Европу со своих НПЗ, в том числе в Саудовской Аравии, однако это повлечет дополнительные транспортные расходы. «Это всегда так работает, есть предложение, но и есть цена», — сказал Пуянне.

Сокращение поставок газа из России в Европу произошло на фоне западных санкций из-за военной операции, снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за технических проблем с газотурбинными двигателями и взрывов на «Северных потоках». В итоге цены на газ в ЕС в прошлом году достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3000 за 1 тыс. куб. м.

Европейские страны ввели потолок цен на газ, а также увеличили закупки сжиженного природного газа в США, Катаре и других государствах. По итогам 2022 года ЕС стал главным покупателем СПГ, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею. При этом последствия энергетического кризиса в Европе смягчились в связи с теплой погодой в регионе, указывал Bloomberg. В тоже время со ссылкой на экспертов агентство писало, что в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.