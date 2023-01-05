Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 17:16
Bloomberg сообщил о спасении ЕС от энергокризиса из-за аномального тепла Экономика, 17:14
Летевший в Челябинск из Москвы самолет подал сигнал бедствия Общество, 17:08
В Чебоксарах восемь детей пострадали при пожаре в многоэтажном доме Общество, 16:46
Матч клуба Роналду перенесли из-за погодных условий Спорт, 16:40
Каток на Красной площади не будет работать в Рождество из-за морозов Общество, 16:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:30
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Минобороны Белоруссии заявило о прибытии в страну новых сил из России Политика, 16:17
«Авангард» потерпел первое за месяц поражение в КХЛ Спорт, 16:01
Хореограф Тутберидзе предрек Косторной успех в парном катании Спорт, 15:50
Германия передала Украине шерстяные одеяла и средства против дронов Политика, 15:46
Горнолыжная Корея: длинные спуски, чимчильбан и вулканы РБК и НОТК, 15:42
Медведев назвал гиперзвуковые ракеты «Циркон» подарком НАТО на Новый год Политика, 15:42
Минфин сообщил о падении цены на Urals в декабре ниже нефтяного потолка Экономика, 15:37
Экономика ,  
0 

Bloomberg сообщил о спасении ЕС от энергокризиса из-за аномального тепла

Bloomberg сообщил о спасении ЕС от энергокризиса благодаря аномально теплой зиме
Во Франции и Германии до середины месяца прогнозируется температура на несколько градусов выше нормы. В то же время ненастная погода в Британии и Европе позволит увеличить выработку ветровой энергии
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

В Европе ожидается самый теплый январь за последние годы, что смягчит энергетический кризис, разразившийся в ЕС несколько месяцев назад, пишет Bloomberg.

В американской компании Maxar Technologies, специализирующейся на предоставлении спутниковых услуг (предоставляет в том числе данные об изменении погоды), ожидают, что умеренные температуры сохранятся по всему региону до конца месяца, поскольку сильный атмосферный фронт блокирует поступление холодного полярного воздуха. «Первая половина месяца может стать одной из самых теплых за последние несколько десятилетий, если все пойдет так, как ожидалось», — прокомментировал метеоролог из Maxar Мэтью Дросс.

Теплая погода в последние пару недель стала подарком для стран, которые страдают из-за кризиса стоимости жизни, сопровождающегося увеличением расходов семей на энергию и ростом инфляции, пишет агентство. Согласно прогнозам Maxar и американской Weather Company, во Франции и Германии колебания температуры на 2–5 градусов выше нормы продолжатся до 17 января, в результате чего спрос на отопление в Европе окажется ниже среднего за десять лет.

Мягкие погодные условия в этом месяце ожидаются и в Великобритании, где 2022 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, пишет агентство со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Низкие температуры в начале декабря вызывали опасения по поводу слишком быстрого истощения запасов природного года. Еще летом правительства европейских стран и сами потребители опасались отключений электричества после резкого сокращения поставок газа из России.

Теперь запасы больше, чем обычно, а в последние дни некоторые страны даже направляют закупаемый газ в подземные газовые хранилища, поскольку спрос снижается в связи с теплой погодой.

Читайте на РБК Pro
Почему Джордж Сорос и Билл Гейтс инвестируют в термоядерный синтез
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу
Города из бункеров: как миллиардеры во всем мире готовятся к апокалипсису
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон

Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов 4 декабря снизилась до самого низкого уровня с октября 2021 года, наблюдается и резкое сокращение цен на электроэнергию, указывает агентство. Тенденция может сохраниться, поскольку в Maxar прогнозируют ненастную погоду в Британии и на европейском континенте до середины января, что увеличит выработку ветровой энергии и снизит потребление газа.

Тем не менее энергетический кризис далек от завершения, пишет агентство. Сокращение поставок газа из России остается проблемой, поскольку восполнить их затруднительно. Правительства европейских стран продолжают призывать граждан экономить энергию, погода же может быстро измениться. Так, в ближайшие дни похолодание может привести к снижению температуры в Финляндии, Швеции, Норвегии, Белоруссии и странах Прибалтики на 3–5 градусов ниже среднего уровня, заявила Оливия Берч, метеоролог из The Weather Company. Это, по ее словам, может увеличить потребность в отоплении и электроэнергии в этом районе Европы.

В России тем временем в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Москву ждет аномальное похолодание — температура будет опускаться до минус 29. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей с 6 по 10 января ожидает «самая холодная пятидневка» с начала XXI века. В некоторых северных регионах страны температура может опускаться до минус 53 градусов.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Погода энергокризис Европа
Материалы по теме
Вильфанд спрогнозировал морозы до 53 градусов в ряде регионов России
Общество
Глава «Укрэнерго» назвал теоретически возможным полный блэкаут
Политика
В Киеве ввели экстренные отключения электричества после ночных обстрелов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter