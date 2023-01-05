Bloomberg сообщил о спасении ЕС от энергокризиса из-за аномального тепла

Во Франции и Германии до середины месяца прогнозируется температура на несколько градусов выше нормы. В то же время ненастная погода в Британии и Европе позволит увеличить выработку ветровой энергии

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В Европе ожидается самый теплый январь за последние годы, что смягчит энергетический кризис, разразившийся в ЕС несколько месяцев назад, пишет Bloomberg.

В американской компании Maxar Technologies, специализирующейся на предоставлении спутниковых услуг (предоставляет в том числе данные об изменении погоды), ожидают, что умеренные температуры сохранятся по всему региону до конца месяца, поскольку сильный атмосферный фронт блокирует поступление холодного полярного воздуха. «Первая половина месяца может стать одной из самых теплых за последние несколько десятилетий, если все пойдет так, как ожидалось», — прокомментировал метеоролог из Maxar Мэтью Дросс.

Теплая погода в последние пару недель стала подарком для стран, которые страдают из-за кризиса стоимости жизни, сопровождающегося увеличением расходов семей на энергию и ростом инфляции, пишет агентство. Согласно прогнозам Maxar и американской Weather Company, во Франции и Германии колебания температуры на 2–5 градусов выше нормы продолжатся до 17 января, в результате чего спрос на отопление в Европе окажется ниже среднего за десять лет.

Мягкие погодные условия в этом месяце ожидаются и в Великобритании, где 2022 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, пишет агентство со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Низкие температуры в начале декабря вызывали опасения по поводу слишком быстрого истощения запасов природного года. Еще летом правительства европейских стран и сами потребители опасались отключений электричества после резкого сокращения поставок газа из России.

Теперь запасы больше, чем обычно, а в последние дни некоторые страны даже направляют закупаемый газ в подземные газовые хранилища, поскольку спрос снижается в связи с теплой погодой.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов 4 декабря снизилась до самого низкого уровня с октября 2021 года, наблюдается и резкое сокращение цен на электроэнергию, указывает агентство. Тенденция может сохраниться, поскольку в Maxar прогнозируют ненастную погоду в Британии и на европейском континенте до середины января, что увеличит выработку ветровой энергии и снизит потребление газа.

Тем не менее энергетический кризис далек от завершения, пишет агентство. Сокращение поставок газа из России остается проблемой, поскольку восполнить их затруднительно. Правительства европейских стран продолжают призывать граждан экономить энергию, погода же может быстро измениться. Так, в ближайшие дни похолодание может привести к снижению температуры в Финляндии, Швеции, Норвегии, Белоруссии и странах Прибалтики на 3–5 градусов ниже среднего уровня, заявила Оливия Берч, метеоролог из The Weather Company. Это, по ее словам, может увеличить потребность в отоплении и электроэнергии в этом районе Европы.

В России тем временем в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Москву ждет аномальное похолодание — температура будет опускаться до минус 29. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей с 6 по 10 января ожидает «самая холодная пятидневка» с начала XXI века. В некоторых северных регионах страны температура может опускаться до минус 53 градусов.