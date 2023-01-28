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Focus сообщил о новой газовой зависимости ЕС от США

Focus: ЕС снял «энергетические оковы» России, но стал зависим от американского СПГ
За десять лет ЕС заключил с США по меньшей мере 33 контракта на американский СПГ, причем только в 2022 году было подписано 10 контрактов. В зависимости от США «есть свои подводные камни», отмечает издание
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Европа освободилась от «энергетических оков» России, однако импорт сжиженного природного газа из США создает новую зависимость для региона. Об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на исследование Investigate Europe.

По данным исследования, за последние десять лет европейские компании подписали по меньшей мере 33 контракта на американский СПГ, при чем 10 из них были заключены в 2022 году.

«Срок действия большинства соглашений составляет 20 лет. В целом импорт СПГ из ЕС в прошлом году увеличился примерно на 150%», — отмечает издание.

В зависимости от США «есть свои подводные камни»: Вашингтон со времен президентства Дональда Трампа считался «непостоянным партнером». Более того страна глубоко разделена внутри, в вопросах права на аборт, применения огнестрельного оружия, иммиграционной проблемы и других.

Следующие президентские выборы в США, которые состоятся в 2024 году, могут снова подвергнуть испытанию международное партнерство. Если Трамп или аналогичный республиканец снова придет к власти, то последствия для сотрудничества США и ЕС будут неопределенными, пишет Focus.

В начале января Financial Times со ссылкой на данные агентства Refinitiv сообщила, что на фоне резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа страны ЕС в 2022 году СПГ на 58%, до 101 млн т. 

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Импорт СПГ в Европу в 2022 году был эквивалентен 137 млрд куб. м природного газа, что близко к объемам поставок газа из России в 2021 году (около 140 млрд куб. м). В 2022 году они сократились более чем вдвое, до 60 млрд куб. м.

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ЕС Россия США зависимость газ СПГ
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