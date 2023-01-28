В Киеве объяснили ошибкой перевода требование у Запада 24 истребителей

Юрий Игнат опроверг свои слова изданию El Pais о том, что Украина запросила у Запада 24 истребителя F-16. По его словам, неточная информация появилась в СМИ из-за ошибочного перевода

Юрий Игнат (Фото: kpszsu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украина не запрашивала у западных стран 24 истребителя F-16, подобные сообщения появились из-за ошибки перевода. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины полковника Юрия Игната, передает УНИАН.

Ранее СМИ распространили слова Игната в интервью изданию El Pais, в которых он сообщил, что Украина хотела бы в срочном порядке получить от Запада два батальона истребителей (по 12 самолетов в каждом батальоне) в рамках первой фазы поддержки самолетами.

Игнат говорил по-украински, а испанскому журналисту переводили его слова на английский.

«Украинские журналисты переводили с испанского и получилось, что я заявил, что Украина хочет получить 24 F-16. Не было никаких заявлений! Такие вещи негативно влияют. Информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают что-то желаемое за действительное», — заявил Игнат.

В интервью El Pais Игнат говорил о преимуществах F-16 перед четырьмя моделями самолетов, которые есть в распоряжении ВВС Украины: бомбардировщик Су-24, два типа истребителей Су-27, МиГ-29 и штурмовик Су-25. Как заявил представитель ВВС Украины, F-16 объединяет все эти четыре модели.

По данным испанского издания, в краткосрочной перспективе ВСУ не смогут рассчитывать на эти истребители на поле боя по двум причинам. Первая из них — это сложные политические переговоры по поставкам, а вторая — на обучение пилотов и команд наземного обслуживания требуется не менее шести месяцев.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следом за поставками танков и тяжелого вооружения Запад должен предоставить Киеву авиацию. О том, что Украина ведет переговоры о поставке самолетов и дальнобойных ракет сегодня сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.