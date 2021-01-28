Полиция Москвы предостерегла от участия в новых акциях за Навального

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ГУ МВД по Москве предупредило об ответственности, в том числе уголовной, за участие в несогласованных акциях в связи с распространением призывов к участию в протестах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее соратники оппозиционера Алексея Навального объявили, что в его поддержку состоятся новые акции протеста, объявили его соратники.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители — привлекаться к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении.

В МВД указывают, что акции, к которым призывают в соцсетях, должны будут проходить рядом со зданиями органов государственной власти и экстренных оперативных служб. При этом закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещает проводить мероприятия в таких местах.

В московской полиции напомнили, что после несогласованных акций, прошедших 23 января, по городу расследуется семь уголовных дел по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). К административной ответственности уже привлекли 267 человек. Из них 110 суд назначил административный арест. Кроме того, расследование правоохранители проводят в отношении граждан с диагнозом COVID-19, которые пришли на митинги.