Полиция Москвы предостерегла от участия в новых акциях за Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 13:32
Защита владельцев Merlion назвала желание мести причиной уголовного дела Бизнес, 16:19 Лукашенко назвал отличие белорусских протестов от акций в России Политика, 16:17 Месть «бумерам» с Уолл-стрит. Что значит безумный рост GameStop на 1600% Инвестиции, 16:00 Экс-главу Союза биатлонистов России Тихонова обвинили в попытке подкупа Спорт, 15:53 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 15:49 В Москве полиция привлекла 173 родителей за участие их детей в митинге Общество, 15:48 Компания DPD проанализировала данные по сервису для малого бизнеса Пресс-релиз, 15:45 Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса Политика, 15:45 Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям Политика, 15:42 Какие новые разрешения нужны для работы с госзаказом в 2021-м Pro, 15:37 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 15:20 Как научиться программированию с нуля Экономика образования, 15:20  Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет Экономика, 15:19 Суд признал законным арест Алексея Навального Политика, 15:18
Отравление Навального ,  
0 

Полиция Москвы предостерегла от участия в новых акциях за Навального

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ГУ МВД по Москве предупредило об ответственности, в том числе уголовной, за участие в несогласованных акциях в связи с распространением призывов к участию в протестах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее соратники оппозиционера Алексея Навального объявили, что в его поддержку состоятся новые акции протеста, объявили его соратники.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители — привлекаться к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении.

В МВД указывают, что акции, к которым призывают в соцсетях, должны будут проходить рядом со зданиями органов государственной власти и экстренных оперативных служб. При этом закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещает проводить мероприятия в таких местах.

В московской полиции напомнили, что после несогласованных акций, прошедших 23 января, по городу расследуется семь уголовных дел по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). К административной ответственности уже привлекли 267 человек. Из них 110 суд назначил административный арест. Кроме того, расследование правоохранители проводят в отношении граждан с диагнозом COVID-19, которые пришли на митинги.

МВД подтвердило дело о нарушении санитарных норм после акции в Москве
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее, 28 января, предостережение о незаконности участия в несогласованных акциях протеста заявила московская прокуратура. Предупреждение ведомство вынесло в том числе пяти российским и иностранным интернет-компаниям.

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию «Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать конкуренты

23 января в Москве и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого 18 января арестовали по делу «Ив Роше». По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержаны более 4 тыс. человек. Больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге: 1546 и 572 соответственно. МВД информацию по задержанным на акциях не публиковало.

МВД Алексей Навальный митинг Москва
Материалы по теме
Навальному рассказали об обысках в квартире и задержании брата. Видео
Политика
Полиция опросила пострадавших от применения силы на акции в Москве
Политика
В Чечне анонсировали встречу по подравшемуся с ОМОНом на митинге в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter