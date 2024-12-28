Кремль рассказал, в каких странах могут пройти переговоры с Киевом

Переговоры о мире могут пройти в странах с нейтральной позицией, которые поддерживают диалог как с Москвой, так и с Киевом, сказал Песков. Предоставить площадку предлагали, в частности, Словакия и Турция

Фото: John Moore / Getty Images

Словакия не единственная страна, где могли бы пройти переговоры России и Украины, есть и другие возможные площадки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в равнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много», — сказал он, но не назвал конкретных государств.

Песков заявил, что Россия уважительно рассматривает миротворческие инициативы других стран, президент Владимир Путин «поддерживает со своими коллегами в этих странах добрые конструктивные отношения». По словам пресс-секретаря президента, сейчас главное — выйти на траекторию мирного процесса, но пока она «не нащупывается» из-за позиции Украины.

Словацкий премьер Роберт Фицо, говоря о готовности принять мирные переговоры, подчеркивал, что не входит в число политиков, которые открыто поддерживают конфликт Москвы и Киева, и не согласится с тем, чтобы «во имя каких угодно геополитических интересов <...> ослабить и разделить Россию, чтобы славяне убивали друг друга» (цитата по ТАСС). Фицо обсуждал урегулирование с Путиным во время своего визита в Москву 22 декабря. После этой поездки украинский президент Владимир Зеленский призвал словацкие спецслужбы проверить премьера из-за связей с Россией.

О готовности предоставить переговорную площадку прежде заявляли в том числе Венгрия и Турция, Путин называл «комфортным местом» Саудовскую Аравию, но отмечал, что пока повестки для переговоров нет. На прямой линии 19 декабря президент заявил, что Россия готова к компромиссам, но Киев отказывается от диалога. В офисе Зеленского переговоры назвали неизбежными, но указали, что позиция Киева на них должна быть сильной.

В качестве условий прекращения огня и начала переговоров Путин называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание их и Крыма частью России, нейтральный статус Украины и снятие международных санкций. Власти Украины назвали эти условия ультиматумом, они требуют вывода российских войск и выполнения других пунктов «формулы мира», которую Москва считает неприемлемой.