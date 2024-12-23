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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить Фицо из-за России

Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить Фицо после встречи с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Фицо и Путин встретились в Москве 22 декабря, они обсуждали газовые проблемы и Украину. Зеленский отметил, что Словакии могли быть предоставлены скидки, за которые она платит «суверенитетом или теневыми схемами»
Роберт Фицо и Владимир Путин
Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В Словакии должны обратить внимание на связи премьер-министра Роберта Фицо с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский после визита словацкого политика в Москву и его встречи с президентом Владимиром Путиным.

Фицо прибыл в российскую столицу накануне, 22 декабря, глава правительства и глава государства провели переговоры вечером в Кремле. Это была их первая личная встреча с 2016 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что политики обсуждали испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения двух стран, газовые проблемы и энергетику. Также они коснулись и темы Украины.

Зеленский обратил внимание, что Фицо и Путин после переговоров не сделали совместных публичных заявлений. По словам украинского президента, это значит, что они «не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече», и «боятся реакции общественности».

«Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны — за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — считает Зеленский (цитаты по «РБК Украина»).

Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзит
Политика
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

1 января завершается срок действия договора между Украиной и «Газпромом» по транзиту российского газа в Европу. Киев сообщал, что не собирается продлевать договор о транзите. Фицо отмечал, что его встреча с Путиным «стала реакцией» на слова Зеленского, «который в четверг ответил на мой личный вопрос, что он против любого транзита газа через Украину» на территорию Словакии, так как этот газ может быть российским. Фицо опасается, что в его стране на этом фоне может возникнуть «газовый кризис».

Путин, указывая на отказ Украины, также отмечал, что контракт на транзит продлевать не будут, «Газпром» это переживет», а Киев получал благодаря соглашению «$700–800 млн в год».

Песков после встречи Путина и Фицо отметил, что ситуация с поставкам газа в Европу «очень сложная» и «требует повышенного внимания».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Роберт Фицо Словакия Владимир Путин транзит газа
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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