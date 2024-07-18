Венгрия заявила, что готова дать площадку для переговоров Киева и Москвы

Венгрия готова предоставить площадку на своей территории для проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил «РИА Новости» венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Министр отметил, что предложил помощь сторонам конфликта еще в феврале 2022 года. По словам Сийярто, спустя два дня после начала военной операции он связался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и сказал им, что «Венгрия всегда готова содействовать переговорам» и предложить «любое место» на своей территории, где обеим сторонам будут предоставлены «равные условия, равная безопасность и равные шансы».

«Так что если мы нужны, мы в [вашем] распоряжении», — подчеркнул венгерский министр.

Российская сторона предлагает Украине начать переговоры с рядом условий, среди которых, в частности, вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Москва требует снять международные санкции против России и признать новые регионы, а также Крым и Севастополь как российские.

Украинские власти отказываются от такого предложения и настаивают на возвращении границ 1991 года и выводе российских войск за их пределы.

В середине июня в Швейцарии прошел первый саммит мира, его организовала Украина, встреча была сконцентрирована на обсуждении украинского плана урегулирования конфликта. Российскую делегацию не пригласили. Москва назвала саммит бесполезным и абсурдным мероприятием, которое не поможет решить конфликт.

МИД России заранее отказался участвовать во втором подобном саммите, однако президент Украины Владимир Зеленский все же отмечал, что российская сторона должна присутствовать на нем. В интервью Bloomberg он допускал, что приглашение на второй саммит мира получит президент России Владимир Путин.