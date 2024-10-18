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Политика ,  
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Путин назвал «комфортное место» для переговоров по Украине

Путин: Саудовская Аравия была бы комфортным местом для переговоров по Украине
Вид на Эр-Рияд
Вид на Эр-Рияд (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Россия была бы готова к проведению переговоров по Украине в Саудовской Аравии, однако пока повестки для переговоров нет, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Если такие мероприятия (конференция по Украине. — РБК) будут организованы в Саудовской Аравии — само место для нас является вполне комфортным. Но в вопрос в том, что обсуждать», — отметил глава государства.

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