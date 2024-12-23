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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского назвали неизбежными переговоры с Россией

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Военная операция на Украине
Украина должна быть сильной на неизбежных переговорах с Россией, заявил Сергей Лещенко. По его словам, речь идет о приглашении в НАТО. Путин называл стремление Киева в альянс одной из причин начала военной операции
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине неизбежны, однако позиция Киева на них должна быть сильной, заявил советник главы офиса президента Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

«Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все обеспечение для продолжения защиты своей территории. С другой стороны, мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение президента находит много поддержки среди наших партнеров», — сказал он.

По словам Лещенко, речь идет о гарантиях безопасности для Украины на будущее. «Пункт № 1 — это, конечно, получить приглашение в НАТО, которое сделает неотвратимыми эти гарантии», — заявил советник главы офиса украинского президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл первым пунктом «плана победы» приглашение страны в Североатлантический альянс. В украинском МИДе подчеркивали безальтернативность подобных гарантий безопасности.

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Политика
Фото:Thierry Chesnot / Getty Images
Путин называл одной из причин начала военной операции стремление Киева в НАТО. Для прекращения огня и начала переговоров он предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, нейтральный статус Украины и снятие международных санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Украина выступает за реализацию «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Эти регионы вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Киев и западные страны не признали итоги плебисцитов и сочли произошедшее аннексией. Москва исключает возможность переговоров на основе «формулы мира».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Владимир Зеленский переговоры Военная операция на Украине
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