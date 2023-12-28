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Политика ,  
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Тульский «Мемориал» сообщил, что его выселяют из офиса

Тульский «Мемориал» сообщил, что власти решили выселить его из офиса
Власти Тулы предписали местному отделению организации покинуть помещение, которым оно пользовалось в форме безвозмездной аренды с 1992 года, в месячный срок
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива

Тульское отделение историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» (оно, а также одноименный правозащитный центр и несколько региональных отделений признаны Минюстом иноагентами) получило требование местных властей покинуть офис, который оно арендовало на безвозмездной основе более 30 лет, сообщается в телеграм-канале «Мемориала».

Речь идет о помещении на улице Бундурина, 40, в центральной части Тулы. На сайте городской думы есть документ о передаче помещения на первом этаже площадью 47,5 кв. м в безвозмездное пользование «Мемориалом» от 2015 года, срок его действия — пять лет. В обществе отметили, что отделение пользовалось помещением с 1992-го.

Требование отправил Комитет имущественных и земельных отношений тульской администрации, письмо было получено 27 декабря. Освободить помещение «Мемориал» должен за месяц. Власти заявили, что испытывают «значительную потребность в нежилых помещениях для муниципальных нужд», сказано в телеграм-канале общества.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Тульской области.

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«Мемориал» был учрежден как организация в 1992 году в Москве. Ему предшествовала московская общественная группа «Мемориал», созданная в 1987-м. Одним из организаторов и первым почетным председателем «Мемориала» был академик Андрей Сахаров. Основной задачей организации было исследование политических репрессий в СССР.

Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Ровно два года назад, 28 декабря 2021-го, Верховный суд ликвидировал Международное общество «Мемориал», удовлетворив иск Генпрокуратуры. Она заявляла, что «Мемориал» «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства». Формально же иск был основан на обвинениях в нарушении законодательства об иноагентах.

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На следующий день был ликвидирован правозащитный центр «Мемориал» — тоже по иску прокуратуры и формально за нарушение «иноагентского» законодательства.

В течение 2022–2023 годов общество и его сотрудники столкнулись с ограничениями и уголовными делами:

  • в октябре прошлого года Тверской районный суд Москвы лишил научно-исследовательский и просветительский центр «Мемориал» офиса в Каретном ряду;
  • в марте этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) в отношении сотрудников «Мемориала»;
  • в октябре Головинский суд Москвы приговорил сопредседателя центра «Мемориал» Олега Орлова к штрафу в 150 тыс. руб. по уголовной статье о «дискредитации армии», в декабре Мосгорсуд вернул дело в прокуратуру и т.д.

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Тула «Мемориал» выселение

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