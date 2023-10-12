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Сопредседателю «Мемориала» назначили штраф за статью о России и Украине

Сопредседателю «Мемориала» Орлову назначили штраф за дискредитацию армии
Правозащитника оштрафовали по статье о дискредитации армии. Обвинитель требовала провести психиатрическую экспертизу из-за его «обостренного чувства справедливости», а автор лингвоэкспертизы путала диджеев и джедаев
Олег Орлов (слева)
Олег Орлов (слева) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Головинский суд Москвы приговорил правозащитника Олега Орлова к штрафу в 150 тыс. руб. по уголовной статье о «дискредитации армии», прежде его уже дважды штрафовали по аналогичной статье административного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Это дело завели из-за опубликованной правозащитником статьи на личной странице в интернете в ноябре 2022-го. В ней правозащитник критически оценивает происходящее в России и боевые действия на Украине.

Орлов — сопредседатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом, ликвидирован). Общество «Мемориал» занималось увековечиванием памяти о жертвах советских репрессий, одноименный правозащитный центр занимался проблемами прав человека в современной России.

Прокуратура в ходе заседаний требовала провести судебно-психиатрическую экспертизу Орлова из-за «обостренного чувства справедливости, отсутствия инстинкта самосохранения, позерства перед гражданами». «Все-таки возраст, изменения в сосудах головного мозга, естественный процесс старения», — сказала гособвинитель. Она напомнила, что правозащитник выходил на митинги против войны в Афганистане в 1980 году и заявила, что в те времена таких людей отправляли на экспертизу. По ее словам, дело не имеет смягчающих обстоятельств, но «отклонение в здоровье все же есть», поскольку Орлову 70 лет.

«Тех, кого по политическим мотивам отправляли в психиатрические клиники, реабилитировали. Это явление осудили и назвали «карательной психиатрией». А теперь гособвинитель ссылается на эту преступную практику», — ответил Орлов.

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Лингвистическую экспертизу проводили учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов, которых регулярно привлекают к подобным делам, указывает Би-би-си. В 2012 году суд отказался брать показания у Крюковой по делу о вымогательстве взятки $15 млн у президента ООО «Росэнергомаш» Владимира Палихаты из-за сомнений в ее компетентности.

Крюкова в своей экспертизе сослалась на «Звездные войны» как на источник информации, однако во время ответов на вопросы адвоката, перепутала джедаев и диджеев, отмечает Би-би-си. Она также заявила, что «по определению слова «диссидент» не может быть пророссийским». «Иначе это не диссидент», — заключила она.

По сведениям Би-би-си, обращение с требованием проверить правозащитника в Генпрокуратуру написали участники движения «Ветераны России», чей координатор Сергей Бохонько участвовал в заседаниях суда в качестве свидетеля. Он утверждал, что публичные заявления с критикой действий России на Украине должны быть наказуемы.

Орлов в 1980-х расклеивал листовки против войны в Афганистане, затем был сооснователем «Мемориала». В 1990-е правозащитник занимался обменом пленных во время войны в Чечне, согласился обменять себя на заложников в больнице в Буденновске. В 2006-м он покинул Совет по правам человека в знак протеста против убийства журналистки Анны Политковской. С ним в 2011 году судился глава Чечни Рамзан Кадыров, обвиняя в клевете, правозащитника оправдали.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Мемориал» дискредитация армии штраф
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