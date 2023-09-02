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Экс-главу пермского «Мемориала» объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего главу пермского «Мемориала» Латыпова
Латыпова подозревают в попытке контрабанды архивов, представляющих культурную ценность. По этому делу арестован еще один правозащитник — глава пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов
Роберт&nbsp;Латыпов&nbsp;(признан иностранным агентом)
Роберт Латыпов (признан иностранным агентом) (Фото: МВД России)

МВД объявило в розыск бывшего главу пермского отделения «Мемориала» (федеральный «Мемориал» внесен в реестр иноагентов и ликвидирован), правозащитника Роберта Латыпова (признан иностранным агентом), следует из розыскной базы министерства. На это обратил внимание портал Properm. Латыпов сказал изданию, что не получал уведомлений о том, что находится в розыске, и узнал об этом от журналистов.

В базе МВД отмечается, что правозащитника разыскивают по статье УК, но не указано, по какой именно.

В мае ФСБ сообщала о возбуждении уголовного дела о покушении на контрабанду культурных ценностей. По нему, писало «РИА Новости» со ссылкой на источники, проходят Латыпов, а также глава «Центра исторический памяти» (правопреемник пермского отделения «Мемориала») Александр Чернышов. Последний задержан и находится под арестом. Латыпов уехал из России летом 2022 года.

По версии следствия, подозреваемые попытались контрабандой вывезти из России в Германию архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность. Фигуранты дела действовали по предварительному сговору, заявляли в ФСБ.

«Мемориал» заявлял, что у сотрудников «Центра исторический памяти» прошли обыски. В ФСБ подтверждали, что это связано с уголовным делом о контрабанде. Properm со ссылкой на источник писал, что те, у кого провели обыски, имеют статус свидетелей.

«РБК Пермь» писал, что обыски прошли в том числе у бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае, члена Совета по правам человека Татьяны Марголиной, члена СПЧ Светланы Маковецкой, журналистки Татьяны Черепановой и правозащитницы Оксаны Асауленко.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
«Мемориал» контрабанда розыск Пермь
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