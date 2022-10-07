Суд лишил просветительский центр «Мемориал» офиса в центре Москвы

Просветительский центр получил помещение в Каретном ряду в качестве пожертвования от российского центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован). Генпрокуратура сочла передачу помещения фиктивной и оспорила это в суде

Фото: Максим Шипенков / ТАСС

Тверской районный суд Москвы лишил научно-исследовательский и просветительский центр «Мемориал» офиса в Каретном ряду, который тому передал российский «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) — один из лауреатов Нобелевской премии мира в этом году. Об этом сообщает общество «Мемориал» в телеграм-канале.

«Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду — напомним, обвинение запрашивало арест имущества и отчуждение здания в пользу государства», — говорится в сообщении.

Адвокат Марина Агальцова, представляющая интересы «Международного Мемориала», сообщила РБК, что организация не согласна с решением суда и планирует его обжаловать.

«Позиция прокурора заключалась в том, что сделка «Международного Мемориала» и научно-исследовательского и просветительского центра была мнимой, а научно-исследовательский и просветительский центр, которому передали помещение, не являлся действующей организацией. Однако научно-исследовательский и просветительский центр активно работал все это время — функционировала библиотека, собирался архив, в составе организации было около 80 сотрудников. Мы не скрывали, что научно-исследовательский и просветительский центр был аффилированной организацией — все организации «Мемориала» входят в общее движение по целям деятельности. Однако то, что организация аффилированная, не означает, что сделка была мнимой», — пояснила Агальцова.

В феврале 2022 года просветительский центр получил в качестве пожертвования помещение в Каретном ряду площадью 1018 кв. м от «Международного Мемориала» (принадлежало последнему с 2005 года). Однако в Генпрокуратуре сочли это попыткой скрыть имущество в процессе ликвидации НКО. Ведомство потребовало через суд признать передачу офиса фиктивной сделкой и отдать помещение государству. Как сообщали в Генпрокуратуре, с 2005 года оно принадлежало «Международному Мемориалу», но в феврале 2022 года на фоне процесса ликвидации общества «под видом пожертвования» его передали НИПЦ «Мемориал». В «Мемориале» утверждают, что центр работал там еще с середины 1990-х, а сам иск правозащитники связали с давлением на НКО. В середине сентября в Тверском суде началось рассмотрение иска Генпрокуратуры. Сам офис, а также счета исполнительных директоров ликвидированного «Международного Мемориала» Елены Жемковой и центра «Мемориал» Бориса Беленкина были арестованы.

В 2016 году «Мемориал» был признан иноагентом, а в декабре 2021 года ликвидирован по решению Верховного суда России. «Мемориал» стал лауреатом Нобелевской премии мира в этом году наряду с белорусским правозащитником Алесем Беляцкиим и украинским Центром гражданских свобод.