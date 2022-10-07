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Суд лишил просветительский центр «Мемориал» офиса в центре Москвы

Суд лишил просветительский центр «Мемориал» офиса в Каретном ряду в центре Москвы
Просветительский центр получил помещение в Каретном ряду в качестве пожертвования от российского центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован). Генпрокуратура сочла передачу помещения фиктивной и оспорила это в суде
Фото: Максим Шипенков / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / ТАСС

Тверской районный суд Москвы лишил научно-исследовательский и просветительский центр «Мемориал» офиса в Каретном ряду, который тому передал российский «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) — один из лауреатов Нобелевской премии мира в этом году. Об этом сообщает общество «Мемориал» в телеграм-канале.

«Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду — напомним, обвинение запрашивало арест имущества и отчуждение здания в пользу государства», — говорится в сообщении.

Адвокат Марина Агальцова, представляющая интересы «Международного Мемориала», сообщила РБК, что организация не согласна с решением суда и планирует его обжаловать.

«Позиция прокурора заключалась в том, что сделка «Международного Мемориала» и научно-исследовательского и просветительского центра была мнимой, а научно-исследовательский и просветительский центр, которому передали помещение, не являлся действующей организацией. Однако научно-исследовательский и просветительский центр активно работал все это время — функционировала библиотека, собирался архив, в составе организации было около 80 сотрудников. Мы не скрывали, что научно-исследовательский и просветительский центр был аффилированной организацией — все организации «Мемориала» входят в общее движение по целям деятельности. Однако то, что организация аффилированная, не означает, что сделка была мнимой», — пояснила Агальцова.

В феврале 2022 года просветительский центр получил в качестве пожертвования помещение в Каретном ряду площадью 1018 кв. м от «Международного Мемориала» (принадлежало последнему с 2005 года). Однако в Генпрокуратуре сочли это попыткой скрыть имущество в процессе ликвидации НКО. Ведомство потребовало через суд признать передачу офиса фиктивной сделкой и отдать помещение государству. Как сообщали в Генпрокуратуре, с 2005 года оно принадлежало «Международному Мемориалу», но в феврале 2022 года на фоне процесса ликвидации общества «под видом пожертвования» его передали НИПЦ «Мемориал». В «Мемориале» утверждают, что центр работал там еще с середины 1990-х, а сам иск правозащитники связали с давлением на НКО. В середине сентября в Тверском суде началось рассмотрение иска Генпрокуратуры. Сам офис, а также счета исполнительных директоров ликвидированного «Международного Мемориала» Елены Жемковой и центра «Мемориал» Бориса Беленкина были арестованы.

В 2016 году «Мемориал» был признан иноагентом, а в декабре 2021 года ликвидирован по решению Верховного суда России. «Мемориал» стал лауреатом Нобелевской премии мира в этом году наряду с белорусским правозащитником Алесем Беляцкиим и украинским Центром гражданских свобод.

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«Мемориал» — российская правозащитная организация. Она была учреждена в 1992 году в Москве, а до этого с 1987 года существовала в виде московской одноименной общественной группы. Одним из организаторов и первым почетным председателем «Мемориала» был академик Андрей Сахаров. В 1989 году, в год фактического создания «Мемориала», членом организации стал будущий первый президент России Борис Ельцин, позже он вошел в общественный совет «Мемориала».

Правозащитная организация исследовала политические репрессии в СССР. Впоследствии она переросла в содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции, на Украине, которые ведут исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

В 2014 году юрлица «Мемориала» попали в России в реестр НКО-иноагентов. В список иноагентов также вошли региональные отделения центра, а в октябре 2016 года статус иноагента присвоили и международному «Мемориалу».

В декабре 2021 года правозащитный центр и историко-просветительское общество «Мемориал» были ликвидированы по решению судов. Генпрокуратура заявила, что международный «Мемориал», занимавшийся исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти их жертв, «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства». Также общество обвинили в том, что оно пытается «реабилитировать нацистских преступников и изменников родины».

Что касается правозащитного центра «Мемориал», то на заседании суда прокурор заявлял, что организация поддерживала несанкционированные акции протеста, направленные на «дестабилизацию страны». Он также утверждал, что формирование «Мемориалом» списков политзаключенных направлено на создание «негативного восприятия судебной системы России».

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Теги
Елена Чернышова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
«Мемориал» офис Москва
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