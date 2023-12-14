Мосгорсуд вернул дело сопредседателя «Мемориала» в прокуратуру
Представитель прокуратуры на заседании в Мосгорсуде 14 декабря попросил отменить приговор первой инстанции сопредседателю центра «Мемориал» Олегу Орлову (центр внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом) и вернуть его дело в прокуратуру, поскольку в нем не установлен мотив преступления. Об этом сообщается в телеграм-канале «Центр Мемориал». В результате Мосгорсуд вернул дело в прокуратуру, сообщила пресс-служба столичных судов. При этом суд оставил Орлову меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В октябре Головинский районный суд назначил правозащитнику штраф в размере 150 тыс. руб. по ст. 280.3 УК (дискредитация российской армии, возбуждается в случае повторного нарушения КоАП в течение года), ранее его дважды штрафовали по аналогичной статье административного кодекса.
Поводом для уголовного дела, как заявили в прокуратуре, стала опубликованная Орловым статья на личной странице в интернете, где тот осуждает действия российских войск. Лингвистическую экспертизу по нему проводили учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов, которых регулярно привлекают к подобным делам, отмечал Би-би-си.
Решение Головинского суда о штрафе в размере 150 тыс. руб. попросили отменить как сторона защиты, так и обвинения. Адвокат Катерина Тертухина на сегодняшних прениях отметила, что в тексте приговора не указано, какие именно деяния Орлова образуют состав преступления. По словам защитницы, суд не установил, что в действиях Орлова была общественная опасность.
Гособвинение, в конце октября подав апелляцию на приговор правозащитнику, потребовало назначить ему вместо штрафа три года колонии.
По мнению стороны обвинения, сопредседатель «Мемориала» «испытывает политическую и идеологическую ненависть» к России, а также вместе с центром «продолжает подрывать стабильность гражданского общества». Орлов заявлял, что его дело носит политический характер» и что его «преследуют за инакомыслие».
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