К сотрудникам «Мемориала» пришли с обысками

Силовики пришли с обысками к сотрудникам «Мемориала» по делу о реабилитации нацизма

Обыски проводятся по постановлению следователя по делу о реабилитации нацизма, которое СК открыл против «неустановленных сотрудников» ликвидированной организации в начале марта

Фото: Владислав Шатило / РБК

К сотрудникам общества «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован) в Москве пришли с обысками, сообщается в его телеграм-канале. Об обысках также сообщила «Новая газета Европа» со ссылкой на юриста Арсения Левинсона.

«По множеству адресов сотрудников «Мемориала» в Москве пришли с обыском. Вызваны адвокаты», — говорится в сообщении организации. Позднее «Мемориал» уточнил, что обыски проходят по делу о «реабилитации нацизма».

Обыски в том числе проводят у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя Никиты Петрова, председателя правления Яна Рачинского.

«Мемориал» рассказал, что обыски проводятся по постановлению следователя, на них присутствуют оперативники центра «Э». После обыска сотрудников повезут на допрос в отдел СК по Тверскому району.

«Им [сотрудникам] вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена троих людей. Одного из них приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде. Двух других — за измену Родине военнослужащим (ст. 58-1 УК РФСР)», — сообщила организация.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Москве и управление СК.

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СК завел дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) в отношении «Мемориала» в начале марта. Как передавал ТАСС, дело возбудили против его неустановленных сотрудников, следствие заподозрило их в том, что они «приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации». Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что, по версии следствия, «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала».

Петров назвал обвинения «фабрикацией дела на пустом месте». В «Мемориале» добавили, что никогда не отрицали и не ставили под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала, а в оценке советской истории опирались на вердикт Конституционного суда от 30 ноября 1992 года, где говорится, что «структуры КПСС были инициаторами, а структуры на местах зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей».

Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира. В «Мемориале» назвали премию данью уважения всему правозащитному сообществу, но отметили, что она вряд ли поможет в уменьшении давления. Там также усомнились, что могут получить денежную премию.