Германия пообещала новые пакеты санкций против России

Минэкономики Германии: после 12-го пакета санкций ЕС против России будут новые

Берлин назвал санкции против России очень эффективными и сообщил о разработке новых мер. Посол Литвы предупредил о расширении персональных санкций. Москва считает ограничения незаконными

Фото: Андрей Любимов / РБК

Евросоюз будет разрабатывать новые пакеты санкций против России, ограничительную систему ждет расширение и доработка для предотвращения обхода таких мер, сообщил представитель немецкого Минэкономики.

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода [ограничительных мер] будут обнаруживаться и пресекаться», — добавил он (цитата по ТАСС).

Правительство Германии считает санкции в целом очень эффективными, также рассказали в Минэкономики Германии, пишет RegionalHeute. «Конечно, Россия нашла других покупателей нефти, но это не повод отказываться от мер», — пояснил он.

В следующем пакете санкций будут расширены списки запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичных товаров, которые важны для российской военной промышленности, сообщил накануне литовский посол в Евросоюзе Арнольдас Пранцкявичюс. «То, что мы предложим, будет конфиденциальным до тех пор, пока это не опубликуют брюссельские таблоиды», — иронично добавил дипломат. Он допустил расширение персональных санкций.

Последний к этому дню пакет ограничений Евросоюз принял в середине декабря. Представители европейских стран обсуждали 12-й набор санкций около месяца, причиной внутриблоковых разногласий была Австрия, но их удалось уладить.

Пакет санкций предусматривал запрет импорта российских алмазов: с 1 января нелегальным станет прямой ввоз из России, а с 1 марта станет действовать запрет на ввоз российских алмазов, обработанных в третьих странах. Кроме того, был введен запрет на ввоз в ЕС сжиженных нефтяных газов из России (пропан, бутан и их смеси), передельного и зеркального чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб, а также запрет на экспорт в Россию литиевых батарей, термостатов, двигателей постоянного тока.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Экспортеры ЕС получили обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран. Ранее такие оговорки носили рекомендательный характер.

Кремль считает, что «потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан». Президент Владимир Путин предупреждал, что «санкции, конечно, надолго». «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — считает его представитель Дмитрий Песков.