Reuters узнал о снятии Австрией вето с новых санкций ЕС из-за Raiffeisen

Австрия перестала блокировать 12-й пакет санкций ЕС против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Вена ранее препятствовала его принятию, чтобы добиться исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из «черного списка» Украины.

По словам источников агентства, Австрии это удалось, Украина согласилась убрать банк из списка «спонсоров войны». RBI попал туда в марте, среди причин украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назвало продолжение работы в России.

Reuters сообщал, что австрийские чиновники в течение последних нескольких недель требовали исключить банк из украинского списка на встречах с европейскими дипломатами; по данным агентства, представители Raiffeisen несколько раз встречались с сотрудниками НАПК. Как передавал EUObserber, канцлер Австрии Карл Нехаммер приветствовал итоговое коммюнике саммита ЕС, где упоминались новые санкции против России, но утром в пятницу, 15 декабря, наложил на них вето. Издание сообщило, что Вена начала переговоры с Киевом об RBI.

Собеседник ТАСС в институтах ЕС в Брюсселе сообщил, что после решения Австрии Евросоюз начал письменную процедуру утверждения нового пакета санкций.

Россия считает ограничительные меры незаконными.

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