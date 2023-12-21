Ученые объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны»

Крупные страны-экспортеры при санкциях, которые ограничивают объемы поставок, сглаживают удар благодаря росту цен на эту продукцию, отметили в РАН. Сказывается даже ожидание санкций. Однако влияние этого эффекта начало сокращаться

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Россия не столкнулась со значительным ущербом от международных санкций за счет эффекта «ловушки большой страны». Об этом говорится в статье главы Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарьи Ушкаловой, представленной в вестнике института, пишут «Известия».

Эффект предусматривает, что если государство занимает большую долю на каком-либо рынке, ограничение поставок или даже ожидание этого приводит к росту цен, что позволяет компенсировать снижение объема поставок. В таких условиях формальная эффективность ограничений, то есть их способность ограничивать физические объемы поставок, вступают в противоречие с их стратегической эффективностью, заключающейся в снижении доходов от экспорта.

Простые ограничения поставок приводили к обратному эффекту — росту мировых цен и повышению экспортных доходов, указывается в исследовании, из-за чего Евросоюз к концу 2022 года скорректировал санкции, чтобы сократить не только поставки, но и доходы, как в случае с «потолком цен» на нефть и газ.

«Ловушка большой страны» все еще упрощает противодействие эффектам международных ограничений, однако ее влияние сокращается, подчеркивается в статье. К примеру, за январь—сентябрь совокупный российский экспорт равен $316,3 млрд — на 29,5% ниже показателей за тот же период в прошлом году, следовало из статистики таможенной службы.

Ушкалова предложила в качестве контрмеры расширять рынки сбыта российских товаров и логистических возможностей, а ключевую роль, по ее видению, приобретает появление транспортной инфраструктуры, которая бы позволила переориентировать поставки некоторых категорий товаров с западного на восточное направление.

Справиться с санкциями помогла также «лазейка в нефтепереработке», указывали эксперты финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA. Она позволила Индии и другим странам закупать огромные объемы российской нефти, перерабатывать ее и поставлять без ограничений — в том числе в Евросоюз. Индия нарастила закупки российской нефти на 134% за последний год (это составляет примерно половину всего морского нефтяного экспорта из России), нарастив параллельно с этим объемы поставок в ЕС.

Кремль признавал, что после введения международных санкций существовала угроза обвала экономики России из-за «беспрецедентного груза» ограничений, «пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы». «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. Он считает, что санкционный потенциал Запада оказался «фактически исчерпан».