Безруков, Долина и Shaman стали доверенными лицами Путина

Выборы пройдут 15–17 марта 2024 года. Источники РБК сообщали, что ориентиры Кремля по явке и результату звучали как 70/75 для «основного кандидата»

Сергей Безруков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Доверенными лицами Владимира Путина на президентских выборах в марте 2024 года стали 346 человек, следует из постановления Центризбиркома (ЦИК).

Среди них актер Сергей Безруков, джазмен Игорь Бутман, певицы Полина Гагарина и Лариса Долина, артист балета Николай Цискаридзе, фигурист Евгений Плющенко, боксер Александр Поветкин, артист балета Сергей Полунин, певец Николай Расторгуев, доктор Леонид Рошаль, тренер Ирина Винер, дирижер Юрий Башмет, певец Shaman (Ярослав Дронов), фигуристка Татьяна Навка, телеведущая Юлия Барановская, лыжница Елена Вяльбе, режиссер Никита Михалков, ректор МГУ Виктор Садовничий.

На прошлых президентских выборах в 2018-м доверенными лицами Путина были 259 человек, в 2012-м таковыми стали 499 человек. Как рассказывали источники РБК, состав доверенных лиц в этот раз обновится на 40% по сравнению с 2018 годом.

Выборы пройдут 15–17 марта 2024 года. 28 декабря ЦИК сообщил, что по состоянию на этот день претендентами на выдвижение остаются девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. На организацию голосования потратят 33,2 млрд руб.

В ноябре Кремль провел семинар по выборам для вице-губернаторов. Два участника семинара сообщили РБК, что на нем был озвучен рейтинг доверия президента — 79% и одобрения — 76%. Собеседники РБК не уточнили, чьи это данные, но, согласно последнему опросу ВЦИОМа, рейтинг доверия Путина составляет 78,8%, одобрения — 75,7%. Ориентиры по показателям явки называли как «70% плюс», сообщил один из источников. Эту же цифру РБК подтвердили еще четыре участника мероприятия.



Сама кампания должна пройти «легитимно, массово и скромно» — то есть без необоснованных затрат, добавляет собеседник РБК: «Условно говоря, без цыган с медведями на избирательных участках». На предыдущем семинаре для кураторов внутренней политики регионов, который прошел весной, ориентиры по явке и результату звучали как 70/75 для «основного кандидата».