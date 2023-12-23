ЦИК не поддержал выдвижение Дунцовой: «у вас все впереди»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась регистрировать кандидатом в президенты самовыдвиженца, экс-депутата городской думы Ржева Екатерину Дунцову, сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной отказа в комиссии назвали «многочисленные нарушения в представленных документах». В их числе отсутствие указания точного числа участников собрания инициативной группы, разное написание отчества в документах — есть варианты «Валериевна» и «Валерьевна», опечатки в паспортных данных, а также«сомнительные» подписи проголосовавших — одна из них была в виде кошачьей мордочки.
«Вы женщина молодая, у вас все впереди», — обратилась к Дунцовой председатель ЦИК России Элла Памфилова, закрывая заседание. Позднее Дунцова написала в телеграм-канале о намерении обжаловать решение ЦИК в Верховном суде.
Екатерине Дунцовой 40 лет, она живет в Ржеве (Тверская область), работает журналисткой и воспитывает троих детей.
Выборы президента пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По данным на 23 декабря число претендентов на выдвижение составило 29 человек. О намерении участвовать в выборах объявил и действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится