ЦИК не поддержал выдвижение Дунцовой: «у вас все впереди»

Екатерина Дунцова (Фото: EPA / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась регистрировать кандидатом в президенты самовыдвиженца, экс-депутата городской думы Ржева Екатерину Дунцову, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной отказа в комиссии назвали «многочисленные нарушения в представленных документах». В их числе отсутствие указания точного числа участников собрания инициативной группы, разное написание отчества в документах — есть варианты «Валериевна» и «Валерьевна», опечатки в паспортных данных, а также«сомнительные» подписи проголосовавших — одна из них была в виде кошачьей мордочки.

«Вы женщина молодая, у вас все впереди», — обратилась к Дунцовой председатель ЦИК России Элла Памфилова, закрывая заседание. Позднее Дунцова написала в телеграм-канале о намерении обжаловать решение ЦИК в Верховном суде.

Екатерине Дунцовой 40 лет, она живет в Ржеве (Тверская область), работает журналисткой и воспитывает троих детей.

Выборы президента пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По данным на 23 декабря число претендентов на выдвижение составило 29 человек. О намерении участвовать в выборах объявил и действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.