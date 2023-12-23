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Выборы президента России ,  
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ЦИК не поддержал выдвижение Дунцовой: «у вас все впереди»

ЦИК отказался регистрировать группу по выдвижению Дунцовой в президенты
Сюжет
Выборы президента России
Екатерина Дунцова
Екатерина Дунцова (Фото: EPA / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась регистрировать кандидатом в президенты самовыдвиженца, экс-депутата городской думы Ржева Екатерину Дунцову, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной отказа в комиссии назвали «многочисленные нарушения в представленных документах». В их числе отсутствие указания точного числа участников собрания инициативной группы, разное написание отчества в документах — есть варианты «Валериевна» и «Валерьевна», опечатки в паспортных данных, а также«сомнительные» подписи проголосовавших — одна из них была в виде кошачьей мордочки.

«Вы женщина молодая, у вас все впереди», — обратилась к Дунцовой председатель ЦИК России Элла Памфилова, закрывая заседание. Позднее Дунцова написала в телеграм-канале о намерении обжаловать решение ЦИК в Верховном суде.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Екатерине Дунцовой 40 лет, она живет в Ржеве (Тверская область), работает журналисткой и воспитывает троих детей.

Выборы президента пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По данным на 23 декабря число претендентов на выдвижение составило 29 человек. О намерении участвовать в выборах объявил и действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.

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Теги
выборы президента ЦИК самовыдвижение
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