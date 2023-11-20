Кремль обсудил с регионами избирательную кампанию-2024

На семинаре для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов чиновники Кремля рассказали об ориентирах для президентских выборов, говорят источники РБК. По их словам, кампания должна пройти «легитимно, массово и скромно»

Элла Памфилова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Как должны пройти выборы

Семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и председателей региональных избиркомов прошел в мастерской управления «Сенеж» с 16 по 18 ноября. Председатели избиркомов присутствовали на мероприятии только в первый день. Тогда же перед ними и региональными чиновниками выступила глава ЦИК Элла Памфилова, рассказали РБК пять участников семинара.

Председатель Центризбиркома сообщила, что на выборах президента планируется трехдневное голосование — с 15 по 17 марта, сказали два участника мероприятия. Памфилова уточнила, что заручилась по этому поводу поддержкой членов ЦИК, добавил один из собеседников РБК.

Председатель Центризбиркома рассказала о проекте «Информ-УИК» (на прошедших региональных выборах назывался «Мобильная УИК»), который подразумевает адресное информирование граждан о предстоящих президентских выборах. Глава ЦИК сказала, что предполагается одна волна обхода избирателей — «чтобы не надоедать», поясняет один из участников семинара. Однако это еще не окончательное решение, не исключено, что волны будет две, рассказали РБК источники в региональных избиркомах. Возможно, это будет зависеть от конкретного региона и желания региональных властей, уточнили собеседники РБК.

Кроме того, Памфилова сообщила, что предполагается размещать два вида билбордов, рассказывают участники семинара. Сначала с датами выборов, затем с лозунгом кампании. Также речь шла о трех агитационных волнах в СМИ. Первая — с логотипом выборов, вторая — с логотипом и лозунгом, третья — с призывом принять участие в голосовании, сказали участники семинара РБК.

На семинаре много говорилось о легитимности выборов: «Кириенко [первый замглавы администрации президента, куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко] и Памфилова тысячу раз подчеркнули, что самое главное — легитимность», — сказал еще один участник семинара РБК.

Явка, результат и участки «без цыган с медведями»

На нынешнем семинаре, как и на предыдущих, прямо не говорилось о том, что Владимир Путин планирует принять участие в выборах.

Глава государства пока не объявлял о своем решении. В сентябре на сессии Восточного экономического форума Владимир Путин говорил, что в соответствии с законом парламент должен принять решение о проведении выборов в конце года. «Когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим», — отметил он. В Кремле, готовясь к избирательной кампании, исходят из того, что Путин пойдет на новый срок, сообщал РБК в декабре 2021 года.



Два участника семинара сообщили РБК, что на нем был озвучен рейтинг доверия президента — 79% и одобрения — 76%. Собеседники РБК не уточнили, чьи это данные, но согласно последнему опросу ВЦИОМ, рейтинг доверия Путина составляет 78,8%, одобрения — 75,7%.

Ориентиры по показателям явки называли как «70% плюс», сообщил один из источников. Эту же цифру РБК подтвердили еще четыре участника мероприятия.

Важна явка, результат при таких рейтингах фактически и так есть, добавляет один из собеседников. По его словам, если явка будет более 70% с результатом «основного кандидата» около 80%, то это будет означать, что за него проголосовали более половины от общего числа избирателей. Сама кампания должна пройти «легитимно, массово и скромно» — то есть, без необоснованных затрат, добавляет собеседник РБК: «Условно говоря, без цыган с медведями на избирательных участках».

Ориентир по явке в «70% плюс» назывался в первый день семинара, когда там находились сотрудники избиркомов. В один из последующих дней для вице-губернаторов был обозначен ориентир по результату «основного кандидата» — «75% плюс», сказал один из источников РБК и подтвердили еще два собеседника.

Такого рода ориентиры объяснили тем, что «сейчас особая ситуация, идет СВО, нужна высокая поддержка», сказал участник мероприятия.

На предыдущем семинаре для кураторов внутренней политики регионов, который прошел весной, ориентиры по явке и результату звучали как 70/75 для "основного кандидата". При этом два источника, близких к администрации президента, тогда рассказывали РБК, что в Кремле рассчитывают на получение «кандидатом от власти» порядка 80% голосов.

Вице-губернаторы по внутренней политике также получили индивидуальный KPI для каждого региона, сказали два участника семинара. По сравнению с прошлыми выборами цифры отличаются на 1-2%, утверждает один из них.

О каких рисках рассказали на семинаре

Перед вице-губернаторами традиционно выступали Сергей Кириенко и начальники управлений внутриполитического блока — Андрей Ярин (Управление по внутренней политике), Александр Харичев (Управление по обеспечению деятельности Госсовета), Сергей Новиков (Управление по общественным проектам).

Региональных чиновников предупредили о потенциальных рисках, которые могут повлиять на выборы, рассказали два участника семинара. В их числе были названы возможные попытки «раскачать ситуацию» извне, включая межнациональное и межконфессиональное согласие. Говорилось о необходимости оказывать поддержку людям, которые находятся в зоне военных действий на Украине или вернулись оттуда. Если такую поддержку не оказывать, то этих людей могут попытаться использовать «недоброжелатели». Также было сказано, что зачастую, когда в регионе происходят резонансные негативные события, это случается из-за недосмотра властей на местах, говорит один из собеседников РБК.

Еще один риск — возможное желание сторонников "основного кандидата" «отсидеться на выборах дома, потому что он и так победит», говорит участник семинара. Именно поэтому людей нужно мотивировать прийти на выборы, но «ни в коем случае не передавливать». Было сказано, что крупным компаниям и госкорпорациям также следует агитировать своих сотрудников принять участие в голосовании, уточнил один из собеседников РБК.

Вновь шла речь о триаде «было — стало — будет», которая подразумевает, что граждане должны знать о достижениях России при Владимире Путине. В частности, говорилось, что «самое главное — это устремленность в будущее, от «было — стало» пора переходить к «будет», это существенная составляющая», рассказывает участник мероприятия. Например, власти на местах должны сообщать о своих планах по помощи людям, по развитию территорий и т.д, поясняет он.

Избирательную кампанию предлагалось сопровождать различными проектами, например, привязанными к праздничным или памятным датам. При этом мероприятия «должны быть связаны с достижениями страны, с первым лицом», но «тонко, без перебора», сказал еще один собеседник РБК.