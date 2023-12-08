Выборы президента в 2024-м продлятся три дня

ЦИК: выборы президента России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта

Голосование будет проходить с 15 по 17 марта. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Путин отмечал, что поговорит о возможности выдвижения своей кандидатуры после того, как выборы назначит парламент

Фото: Zuma / ТАСС

Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится три дня, с 15 по 17 марта, объявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что трехдневное голосование становится традиционным для российской избирательной системы. «Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», — сказала глава ЦИК.

Памфилова также привела данные опроса ВЦИОМа, согласно которым «удобство голосования в течение трех дней признали 74% россиян».

ЦИК уточнила, что самовыдвиженцы должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий — до 1 января.

По словам секретаря ЦИК Натальи Будариной, которые приводит ТАСС, досрочное голосование на выборах будет проходить с 25 февраля по 14 марта.

Накануне Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Памфилова отметила, что порядок их проведения в новых регионах будет отличаться от голосования в других частях России. Она также подчеркнула, что выборы в России впервые будут проходить «в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций». Глава Чечни Рамзан Кадыров в октябре предлагал отменить предстоящие выборы из-за военных действий на Украине или провести их с одним кандидатом — действующим президентом Владимиром Путиным. В Кремле в ответ призвали руководствоваться словами главы государства о необходимости соблюдения законов.

Согласно закону, выборы президента России назначаются верхней палатой парламента не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Путин отмечал, что поговорит о возможности выдвижения своей кандидатуры после того, как выборы назначит парламент. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если тот выставит свою кандидатуру, «реальную конкуренцию» ему не составит никто. Для Путина нынешний президентский срок четвертый по счету. В связи с поправками к Конституции он может баллотироваться вновь.

О намерении баллотироваться на пост президента пока объявили двое — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и член совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин. Первый находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью РБК заявил, что пойдет на выборы, если сможет собрать в свою поддержку 10 млн подписей. К началу декабря их, «судя по всему, несколько сотен тысяч», отмечал политик.