ЦИК раскрыл стоимость выборов президента России
Центризбирком России получит на проведение президентской избирательной кампании 33,2 млрд руб., об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает «РИА Новости». Выделение этих средств предусмотрено в федеральном бюджете.
Основная часть средств пойдет на оплату работы избирательных комиссий. «На оплату расходов для нижестоящих избирательных комиссий — 32,8 млрд, федеральным органам исполнительной власти, Министерству иностранных дел, Минобороны… — 170 млн руб., на расходы ЦИК, связанные с проведением выборов, — 217,1 млн руб. Распределены средства для 89 регионов России в сумме 20,8 млпд руб.», — конкретизировал Булаев расходы.
В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Владимиру Путину идти на выборы президента третий раз подряд, 8 декабря он заявил, что будет выдвигаться на новый срок. Голосование в 2024 году продлится три дня, с 15 по 17 марта.
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