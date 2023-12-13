ЦИК раскрыл стоимость выборов президента России

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Центризбирком России получит на проведение президентской избирательной кампании 33,2 млрд руб., об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает «РИА Новости». Выделение этих средств предусмотрено в федеральном бюджете.

Основная часть средств пойдет на оплату работы избирательных комиссий. «На оплату расходов для нижестоящих избирательных комиссий — 32,8 млрд, федеральным органам исполнительной власти, Министерству иностранных дел, Минобороны… — 170 млн руб., на расходы ЦИК, связанные с проведением выборов, — 217,1 млн руб. Распределены средства для 89 регионов России в сумме 20,8 млпд руб.», — конкретизировал Булаев расходы.

В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Владимиру Путину идти на выборы президента третий раз подряд, 8 декабря он заявил, что будет выдвигаться на новый срок. Голосование в 2024 году продлится три дня, с 15 по 17 марта.

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