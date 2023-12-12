Михалков, Shaman и Гергиев станут доверенными лицами Путина

Режиссер Никита Михалков, певец Shaman, гендиректор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев рассматриваются в качестве доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента. В число доверенных лиц войдут волонтеры и военкоры

Никита Михалков и Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента обновится примерно на 40% по сравнению со списком предыдущей кампании 2018 года, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю. Новшеством нынешних выборов станет появление в списке доверенных лиц военкоров, сообщил один из собеседников РБК. В их числе будет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, рассматриваются также кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (основатель проекта WarGonzo).

Список доверенных лиц пополнят представители организаций, появившихся после начала военного конфликта на Украине: государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.

Фонд «Защитники Отечества» был создан в апреле этого года, его целью заявлено «персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов». Организацию возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева. О планах создания Комитета семей воинов Отечества в ноябре 2022 года сообщила глава исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова на встрече Путина с матерями военнослужащих. Комитет планировал заниматься решением проблем военнослужащих и их семей.

В число доверенных лиц главы государства на выборах войдут также представители волонтерского движения, сообщил один из источников РБК.

Традиционно среди доверенных лиц будут деятели культуры, в том числе режиссер Никита Михалков, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, певец Shaman (Ярослав Дронов), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.

Пополнят список доверенных лиц и часть участников инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. Как ранее сообщал РБК, заседание группы состоялось 9 декабря, в ее состав вошли, в частности, певица Полина Гагарина, спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, предложивший Путину вновь баллотироваться на пост президента, худрук Театра имени Табакова Владимир Машков, шахматист Сергей Карякин, олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный и т.д.

Собрание инициативной группы в расширенном составе (так называемой группы избирателей, которую, согласно законодательству, необходимо сформировать в случае самовыдвижения кандидата и которая должна включать не менее 500 человек) пройдет 16 декабря в парке «Зарядье».

«Пока только знаю, что войду в инициативную группу по выдвижению [Путина]», — сообщил военкор Александр Коц, к которому РБК обратился за комментарием. Военкор Александр Сладков также сказал, что пока предложения стать доверенным лицом президента не получал: «Если получу, то со всей ответственностью отработаю этот необходимый участок».

Евгений Князев сообщил, что ему «никто не говорил» о том, что он может стать доверенным лицом, но если такое предложение поступит, то он согласится.

В пресс-службе Эрмитажа от комментариев о вхождении Пиотровского в число доверенных лиц отказались.

На момент публикации остальные потенциальные доверенные лица не предоставили комментариев РБК.

О том, что в Кремле начали составлять список доверенных лиц Владимира Путина, РБК сообщал в начале октября. От региональных администраций требовалось прислать в Москву список кандидатов в доверенные лица, которые должны были представлять различные сферы. В качестве главной задачи доверенного лица Кремль обозначил следующую — увеличить уровень поддержки кандидата и не допустить его снижения в своей аудитории. Граждане, включенные в список кандидатов, должны были соответствовать нескольким критериям: публичная поддержка президента и СВО, высокий уровень узнаваемости и доверия и низкий антирейтинг в своей аудитории.

Кандидат на пост главы государства может назначить до 600 доверенных лиц. Если он баллотируется от партии, то выдвинувшая его политическая сила имеет право назначить еще до 100 доверенных лиц. При этом доверенными лицами не могут быть граждане, которые являются кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии ухода в отпуск на период избирательной кампании.

Одна из ключевых задач доверенных лиц — ведение агитации в пользу своего кандидата.

На президентских выборах-2018 у Владимира Путина было 476 доверенных лиц.