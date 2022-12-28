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Лавров заявил о необходимости «освободить» территории новых регионов

Лавров: территории вошедших в состав России регионов должны быть освобождены
Лавров назвал приоритетом России «освобождение от угроз нацификации» республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия должна «освободить» территории ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав страны после сентябрьских референдумов, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на «Первом канале», текст которого опубликован на сайте министерства.

«Говорю об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с Конституцией нашей страны. Это очевидная вещь», — сказал он в ответ на вопрос, о каких границах идет речь.

По словам министра, приоритет России — освободить эти территории «от угроз нацификации, которым они подвергались долгие годы». «Это требование волеизъявления, которое состоялось во всех этих четырех регионах», — сказал он.

Согласно конституционным законам о присоединении этих регионов к России, ДНР и ЛНР вошли в состав страны в границах, установленных их Конституциями «на день образования», Херсонская и Запорожская области — с границами, «существовавшими» «на день принятия» в Россию и «образования в составе Российской Федерации нового субъекта».

Министр обороны Сергей Шойгу отчитался о полном взятии под контроль ЛНР в июле; в середине декабря глава ДНР Денис Пушилин говорил, что на тот момент более 50% территории республики «освобождено от украинских военных». В начале октября в Кремле говорили, что в Запорожской и Херсонской областях «определенные территории все равно будут возвращены» и российские власти продолжат «советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией».

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу объявил о решении отвести российские силы из Херсона на левый берег. По мнению командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина, оборона правого берега Днепра бесперспективна из-за «ограниченности» района.

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Российские власти заявляют, что вопрос принадлежности четырех регионов решен, и исключают обсуждение их статуса. Украина и страны Запада считают незаконными референдумы об их присоединении к России. Киев настаивает, что Россия должна отвести войска на границы 1991 года, называя это единственным возможным условием для диалога; Москва это условие отвергает.

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ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Сергей Лавров

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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