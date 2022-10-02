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Новые субъекты войдут в состав России с границами на день образования

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России в границах, установленных их Конституциями «на день образования», Херсонская и Запорожская области — с границами, «существовавшими» «на день принятия» в Россию и «образования в составе Российской Федерации нового субъекта», следует из внесенных президентом Владимиром Путиным в Госдуму проектов конституционных законов.

В Конституциях ДНР и ЛНР указано только, что их территории «определяется границами, существовавшими на день ее образования». При этом, согласно законодательству ДНР о госгранице, она проходит по административной границе Донецкой области Украины, в случае с ЛНР — по границе Луганской области. Россия признала ДНР и ЛНР в границах областей.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что частью России будет вся территория ДНР, в том числе неподконтрольная. Вся территория ЛНР, как сообщали в Минобороны в июле, «освобождена». В каких границах будут признаны Запорожская и Херсонская область, прояснится позднее, заявлял Песков.

2 октября президент Владимир Путин внес восемь документов в Госдуму — о ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсонской областью о вхождении в состав России, а также проектами изменений в Конституции, необходимые для этого. Договоры ранее признал конституционными Конституционный суд, теперь все внесенные Путиным документы должны одобрить Госдума и Совет Федерации.

Теги
границы ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область Военная операция на Украине
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