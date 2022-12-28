В конгрессе усомнились в способности США помешать атаке КНР на Тайвань

Законодатели-республиканцы скептически относятся к обещанию Пентагона развернуть в 2023 году в Индо-Тихоокеанском регионе такую военную мощь, что Китай даже не подумает о вторжении на Тайвань, пишет издание Politico.

Как заверил помощник министра обороны США по вопросам безопасности в регионе Илай Ратнер, 2023 год должен стать «годом самых значительных преобразований в расстановке сил США в регионе за целое поколение». По его словам, военное присутствие страны в регионе станет «более смертоносным, более мобильным и более устойчивыми» в ближайший год.

Однако законодатели считают, что Соединенные Штаты с этим запоздали. Теперь Пекин имеет достаточно большой военно-морской флот, чтобы «бросить вызов давнему военно-морскому господству США в Индо-Тихоокеанском регионе», отмечает издание. Кроме того, передача Тайваню американского оружия, включая противокорабельные ракеты Harpoon и зенитно-ракетные комплексы Stinger, задерживается из-за проблем с цепочкой поставок, связанных с пандемией и усугублением конфликта на Украине. ВМС Китая на данный момент насчитывает 340 боевых кораблей, а у США — 292 корабля, указывает Politico.

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