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FT узнала о плане Тайваня потратить $1,6 млрд на дроны для защиты от КНР

FT: Тайвань решил за $1,6 млрд наладить производство дронов для защиты от Китая
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Тайвань выделил 50 млрд тайваньских долларов ($1,6 млрд) на разработку и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за угрозы вторжения Китая. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Руководство Тайваня планирует наладить производство дронов в течение трех лет. Производством аппаратов, в частности, микробеспилотников и разведывательных БПЛА, займутся несколько частных компаний. Как ожидается, первые заказы производители получат не позднее июля 2023 года, пишет FT со ссылкой на пять источников.

«Война на Украине подчеркнула безотлагательность подготовки к конфликту в Тайваньском проливе и решающую роль дронов в таком конфликте», — сказал один из высокопоставленных чиновников, с которым поговорила газета.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР.

Пекин суверенитет Тайваня не признает и считает его одной из китайских провинций.

В последние годы армия Тайваня закупает БПЛА у США. В сентябре Тайбэй заключил с Вашингтоном сделку по покупке четырех беспилотников MQ-9B SeaGuardian — морского варианта дрона Reaper, который американская армия использовала для ракетных ударов в Афганистане. Сумма контракта — $555 млн. Также у Вооруженных сил Тайваня есть несколько произведенных в стране БПЛА, например ударный беспилотник Chien Hsiang. Аппараты разработал Чжуншаньский институт науки и технологии, государственный поставщик оружия, пишет FT.

8 ноября президент Тайваня Цай Инвэнь в интервью американскому журналу The Atlantic заявила, что вторжение Китая на Тайвань может случиться в ближайшее время. По словам президента, власти КНР постепенно берут под контроль Тайваньский пролив, что в будущем может привести к блокаде острова.

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На церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая 16 октября Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова других стран. По его словам, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применение силы. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году.

По данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

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