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WP узнала о «стратегии защиты» Трампа на случай обвинения его Флинном
Политика, 09:36
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WP узнала о «стратегии защиты» Трампа на случай обвинения его Флинном
Юристы Белого дома готовятся защищать Трампа и его команду — ранее экс-советник президента пошел на сделку со следствием по «российскому делу». В случае если он обвинит президента США, адвокаты объявят его «лжецом», узнала WP
Дональд Трамп и Майкл Флинн. 21 декабря 2016 года (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Команда юристов Белого дома разрабатывает стратегию на случай, если решивший пойти на сделку со спецпрокурором по «российскому делу» бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн в своих показаниях обвинит американского лидера или его старших помощников. Об этом газете The Washington Post (WP) рассказали три знакомых с соответствующим планом источника.

В настоящий момент, как уточнили собеседники издания, стратегия юристов из американской администрации заключается в том, чтобы в случае появления заявления Флинна «о каких-либо нарушениях» объявить его «лжецом, который стремится защитить самого себя». Этот подход, как замечает WP, резко расходится с позицией по Флинну, которой ранее придерживался Трамп. Еще в феврале, после его увольнения с должности советника президента, бывший шеф назвал его «замечательным человеком», напоминает издание.

О контактах Майкла Флинна и занимавшего на тот момент пост посла России в США Сергея Кисляка стало известно в феврале. Об этом тогда со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post. The New York Times позже узнала, что во время предвыборной кампании в США Флинн и Кисляк обсуждали тему антироссийских санкций, в ходе чего представитель Трампа, по информации источников газеты, через Кисляка дал Кремлю «потенциально незаконный сигнал» о том, что эти ограничения могут быть отменены.

Дональд Трамп ранее называл расследование в отношении своего бывшего советника «несправедливым». В Кремле эти обвинения также сочли «абсурдными». «Флинн не мог ни о чем просить Сергея Ивановича [​Кисляка], и тем более эти просьбы никак не могли доводиться до президента России, это полный абсурд», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Однако, несмотря на это, 1 декабря спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года Роберт Мюллер предъявил Флинну официальные обвинения в даче ложных показаний ФБР по этому производству. Впоследствии экс-советник Трампа признался во лжесвидетельствовании и пошел на сделку со следствием.

Но адвокаты президента США и его первые советники в частном порядке выразили уверенность в том, что у Флинна нет никаких доказательств, которые могли бы повлиять на американского лидера или его команду, пишет The Washington Post. 

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Адвокат Флинна Роберт Келнер комментировать газете эту информацию отказался. Также говорить о подобном плане юристов из администрации президента Соединенных Штатов не стал и юрист Белого дома Тай Кобб, который курирует спецрасследование по «российскому делу».​

Как пишет издание, эксперты по правовым вопросам отмечают, что обсуждение планов по «подрыву» позиции возможного свидетеля являются предсказуемым шагом защиты. «Защитники всегда будут утверждать, что человеку, который лгал прежде, не следует верить и что доказательств заговора [«по российскому делу»] недостаточно», — говорит бывший прокурор США Рэндалл Элиасон, специализировавшийся на коррупционных делах.​ «Насколько эффективна будет эта позиция в целом, полностью зависит от других доказательств, которые в подтверждении слов Флинна представит обвинение», — добавил он.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , Дональд Трамп , Майкл Флинн
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