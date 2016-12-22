Трамп назвал «несправедливым» расследование дела Флинна

Президент США Дональд Трамп назвал «несправедливым» расследование дела своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Хиллари Клинтон [экс-госсекретарь США] много раз лгала ФБР, и с ней ничего не случилось. Флинн солгал — и они разрушили его жизнь. Это очень несправедливо», — считает Трамп. Он отметил, что чувствует себя «нехорошо» в связи с ситуацией вокруг Флинна.

Спецпрокурор Роберт Мюллер 1 декабря предъявил Флинну официальные обвинения в даче ложных показаний ФБР по «российскому делу». Экс-советник Трампа признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Трамп 3 декабря написал в своем Twitter, что уволил Флинна после того, как он солгал вице-президенту Майку Пенсу и ФБР и признал себя виновным во лжи.

«Досадно, потому что его действия во время переходного периода были законными. Скрывать было нечего!» — отмечал Трамп. Личный адвокат Трампа Джон Доуд взял на себя ответственность за этот твит президента.

В феврале 2017 года Флинн ушел в отставку. Он принес свои извинения Трампу и Пенсу за то, что предоставил неполноценные данные о своих контактах с занимавшим тогда пост посла России в США Сергеем Кисляком. Флинн подчеркнул, что не затрагивал тему санкций в разговорах с российским послом.

В начале февраля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Флинн и Кисляк в частных беседах за месяц до инаугурации Трампа обсуждали тему санкций. Издание отмечало, что Флинн подал Кремлю «потенциально незаконный» сигнал о том, что санкции могут быть смягчены.