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Песков прокомментировал расследование дела Флинна
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Песков прокомментировал расследование дела Флинна
Общество, 16:25
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Песков прокомментировал расследование дела Флинна

​Президент Владимир Путин сам принимает решения в ответ на ограничительные или иные меры США против России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал ход расследования в отношении бывшего помощника американского президента Майкла Флинна, а также утверждение, что Россия не ответила на санкции США из-за бесед Флинна с экс-послом России Сергеем Кисляком. Об этом ​сообщает корреспондент РБК.

«Флинн не мог ни о чем просить Сергея Ивановича [​Кисляка, бывшего посла России в США], и тем более эти просьбы никак не могли доводиться до президента России, это полный абсурд», — добавил пресс-секретарь президента.

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Песков отметил, что подробностями контактов Кисляка стоит поинтересоваться в МИДе, а не в Кремле. При этом он добавил, что подробности бесед Путина и послов не раскрываются. «Информация, которую Путин получает от послов, никого не касается. Решение президент принимает абсолютно самостоятельно, руководствуясь, как он сам неоднократно говорил, исключительно национальными интересами России», — сказал Песков.

В пятницу, 1 декабря, Флинну предъявили обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Флинн признал вину и заявил о готовности сотрудничать со спецпрокурором по «российскому делу».

3 декабря президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Флинн был уволен, потому что он солгал вице-президенту и ФБР и признал себя виновным во лжи. Ответственность за твит взял личный адвокат президента США Джон Доуд, отметив, что разместил сообщение по ошибке.

Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года, он пробыл на посту советника президента по национальной безопасности чуть более трех недель. Это произошло после того, как появилась информация, что он предоставил вице-президенту США Майку Пенсу неполную информацию о переговорах с послом России Сергеем Кисляком. Флинн заявил, что тему санкций во время переговоров не затрагивал.

Ранее, в феврале, The Washington Post писала, что за месяц до инаугурации президента США Дональда Трампа его советник по национальной безопасности Флинн в частном порядке обсуждал вопрос санкций с послом России в Штатах Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Россия не ответила на санкции США из-за бесед Флинна и Кисляка.

Теги: Владимир Путин , переговоры , Дмитрий Песков , Майкл Флинн , "Российское дело"
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