Израиль освободил еще одну группу палестинских заключенных

Израильская сторона отпустила 33 палестинских заключенных. В ответ ХАМАС должен был отпустить 11 израильтян, которых удерживали в секторе Газа

Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек в рамках перемирия с группировкой ХАМАС, сообщают Al Jazeera и CNN.

Как уточнял официальный представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари (Катар является одним из посредников в переговорах Израиля и ХАМАС), среди освобожденных 30 детей и три женщины. В ответ ХАМАС должен был отпустить 11 израильтян, которых удерживали в секторе Газа. У всех у них двойное гражданство: трое французов, двое немцев и шестеро аргентинцев, добавил представитель катарского МИД.

Помимо этого, правительство Израиля утвердило список из 50 палестинских заключенных-женщин, которые могут быть досрочно освобождены из израильских тюрем в обмен еще почти на 20 израильтян, удерживаемых ХАМАС, пишет The Times of Israel.

ХАМАС и Израиль обмениваются заключенными и заложниками в рамках соглашения о прекращении огня, которое начало действовать в пятницу, 24 ноября. В первый день временного перемирия ХАМАС отпустила 13 израильтян и 12 граждан Таиланда. В ночь на 26 ноября палестинская группировка передала Красному Кресту 13 израильтян и четырех тайцев, позднее в тот же день — еще 14 израильских заложников и троих иностранцев, одним из них был россиянин.

Израиль в первый день освободил 39 палестинских женщин и детей, во второй и третий — еще по столько же. Всего израильская сторона выдаст 150 палестинских заключенных в обмен на своих заложников.