США заявили о готовности к диалогу по ядерным ракетам «как можно скорее»
США готовы провести перенесенные ранее консультации с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) «как можно скорее», передает Reuters со ссылкой представителя Госдепа.
В американском ведомстве заявили, что Россия отложила переговоры, запланированные в Каире, «в одностороннем порядке».
Договор предусматривал, что каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
Заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по СНВ-3 было запланировано на конец ноября — начало декабря в Каире, заявляли в начале месяца в МИД России. В числе одной из тем в повестке встречи заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков называл возобновление инспекций в рамках договора, которые были прекращены в августе.
28 ноября в американском посольстве в Москве «Коммерсанту» сообщили, что переговоры, которые должны были состояться с 29 ноября по 6 декабря в Каире, отложены российской стороной. Там указали, что Москва пообещала предложить новые даты.
Перенос консультаций подтвердили в МИД России. «Мероприятие переносится на более поздний срок», — сказали в ведомстве.
В ООН ранее призывали Россию и США как можно скорее начать переговоры по новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений. Готовность к диалогу с Москвой выражал американский президент Джо Байден. В Кремле говорили, что избежать обсуждения этой темы нельзя, поскольку это важно не только для России и США, но и для всего мира.