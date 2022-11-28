Госдеп: США готовы как можно скорее провести переговоры с Россией по СНВ-3

США заявили о готовности к диалогу по ядерным ракетам «как можно скорее»

Переговоры России и США по договору СНВ-3 были запланированы на 29 ноября — 6 декабря. Москва объявила, что они не состоятся и перенесены на более поздний срок

Фото: Joe Raedle / Getty Images

США готовы провести перенесенные ранее консультации с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) «как можно скорее», передает Reuters со ссылкой представителя Госдепа.

В американском ведомстве заявили, что Россия отложила переговоры, запланированные в Каире, «в одностороннем порядке».

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.



Договор предусматривал, что каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по СНВ-3 было запланировано на конец ноября — начало декабря в Каире, заявляли в начале месяца в МИД России. В числе одной из тем в повестке встречи заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков называл возобновление инспекций в рамках договора, которые были прекращены в августе.

28 ноября в американском посольстве в Москве «Коммерсанту» сообщили, что переговоры, которые должны были состояться с 29 ноября по 6 декабря в Каире, отложены российской стороной. Там указали, что Москва пообещала предложить новые даты.

Перенос консультаций подтвердили в МИД России. «Мероприятие переносится на более поздний срок», — сказали в ведомстве.

В ООН ранее призывали Россию и США как можно скорее начать переговоры по новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений. Готовность к диалогу с Москвой выражал американский президент Джо Байден. В Кремле говорили, что избежать обсуждения этой темы нельзя, поскольку это важно не только для России и США, но и для всего мира.