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Война санкций ,  
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ЕК предложила считать обход санкций преступлением против Евросоюза

С соответствующим предложением комиссия выступила для того, чтобы гарантировать «фактическую конфискацию» активов физических и юридических лиц, которые нарушают санкционные меры

Еврокомиссия (ЕК) предложила рассматривать обход санкций как преступление против Евросоюза, следует из майского отсчета работы ЕК по стратегии безопасности союза.

«Чтобы гарантировать, что активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могут быть фактически конфискованы, комиссия также предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза по ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС)», — сказано в документе.

Согласно ст. 83 (1) ДФЕС, преступлением против Евросоюза на сегодняшний день может считаться терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, кибер- и организованная преступность.

Reuters узнал о просьбе 4 стран ЕС направить российские активы Украине
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Фото:Yves Logghe / AP

С конца февраля США, Великобритания, государства ЕС и ряд других стран начали ужесточать санкции против России. За три месяца были введены несколько пакетов ограничений, которые затронули российские компании, связанные с оборонным и энергетическим секторами, банки, транспортные компании, парламентариев, чиновников, бизнесменов и журналистов, а также членов семей попавших под санкции лиц.

Кроме этого, Евросоюз и США заблокировали активы Банка России, заморозив его транзакции с целью ограничить «использование собственных международных резервов для ослабления воздействия западных санкций». Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что Россия из-за ограничений лишилась доступа почти к половине своих золотовалютных резервов — $300 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что ЕС ищет способы использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. По данным DPA, соответствующее предложение будет представлено уже в среду, 25 мая.

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Россия в ответ на заморозку резервов ограничила движение средств, которые могли быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму. Иностранным инвесторам запретили продажу ценных бумаг и вывод средств из российской финансовой системы. Также президент России Владимир Путин перевел платежи за газ для недружественных стран на рубли.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее говорил, что Россия совместно с Ираном и Китаем намерена искать пути обхода ограничений. Министр торговли США Джина Раймондо, в свою очередь, пригрозила лишить китайские компании, которые игнорируют ограничения США на экспорт в Россию, американского оборудования и программного обеспечения, необходимого им для производства собственной продукции.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции Евросоюз Военная операция на Украине преступление
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