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США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

В Минфине заявили, что попавшие под санкции россияне пытались скрыть свои имена и активы и таким образом обойти ограничения, используя подставные компании и сделки с недвижимостью. Власти намерены ликвидировать лазейки
Министр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.

Ведомство приводит пример незаконных действий — попытки
попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и таким образом обойти ограничительные меры.

Власти намерены приложить усилия, что ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Соединенных Штатах активы находящихся под санкциями россиян.

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Фото:Олег Никишин / Getty Images

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не исключала, что Россия может попытаться уклониться от ограничений
с помощью криптовалют.

В середине марта американский Минфин предложил денежное вознаграждение тем, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, связанные с коррумпированными иностранными правительствами, включая российское. Речь идет о плате в размере до $5 млн. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это предложение «программой поддержки доносительства и стукачества».

Месяц спустя Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции ЕС.

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