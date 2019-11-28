Макрон не принял предложение Путина о ракетах средней и малой дальности

Макрон не принял предложение Путина о ракетах средней и малой дальности

Таким образом французский лидер опроверг сообщение Кремля, где заявили, что он готов обсудить предложение ввести мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе

Эммануэль Макрон (Фото: Emmanuel Macron / AP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не принимал предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и малой дальности в Европе, передает Reuters.

«Нельзя отмахиваться от того, что может стать основой для дальнейших дискуссий», — пояснил он на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО в Париже. Трансляция ведется в Twitter Елисейского дворца.

Макрон отметил, что, хотя Париж и не принял мораторий, он поддерживает создание «новой архитектуры безопасности» с Москвой. «С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог», — призвал президент Франции.