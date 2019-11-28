Макрон не принял предложение Путина о ракетах средней и малой дальности

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Франции выразил готовность обсудить предложение о моратории. По его словам, Путин и Макрон смогут поговорить об этом на переговорах в «нормандском формате» 9 декабря. Он добавил, что ответ Макрона «не носит детального характера». «Но по крайней мере там высказывается понимание озабоченностью [России] и готовность к диалогу на этот счет», — отметил Песков.
Россия предложила ввести мораторий на размещение ядерных ракет малой и средней дальности в Европе после того, как Договор о ядерных силах средней дальности (ДРСМД) официально перестал действовать в начале августа. В сентябре «Коммерсантъ» узнал, что российский лидер направил соответствующее письмо главам стран — участниц НАТО и некоторых государств, не входящих в блок, например, Китая. Обращение Путина получили в том числе глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В НАТО позднее подтвердили получение письма, уточнив, что предложение России не заслуживает доверия, поскольку «игнорирует реальность». Альянс также уточнил, что российские власти уже развернули такие ракеты 9М729, нарушив тем самым ДРСМД. 28 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что Макрон в ответ на письмо Путина согласился рассмотреть предложение лидера о моратории на размещение РСМД в Европе.