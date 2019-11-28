Кремль раскрыл ответ Макрона на предложение Путина о ракетах

Кремль раскрыл ответ Макрона на предложение Путина о ракетах

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина, в котором он предложил не размещать ракеты средней и малой дальности в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков агентству «РИА Новости».

По словам Пескова, ответ «не носит детального характера». «Но по крайней мере там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет», — сказал Песков.

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