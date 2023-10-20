Разведки Запада сочли завышенным число жертв при ударе по больнице в Газе

Американская разведка: число жертв при ударе по больнице в Газе не превышает 300

Больница Аль-Ахли была атакована 17 октября. Сектор Газа заявил почти о 500 погибших, но в США считают, что жертв не больше 300. ХАМАС обвинил в ударе Израиль, Израиль — «Исламский джихад», он отверг эти обвинения

Спутниковый снимок района больницы аль-Ахли (Фото: Planet Labs PBC / Reuters)

Американская разведка считает, что в результате удара по баптистской больнице аль-Ахли в секторе Газа погибли от 100 до 300 человек, сообщают CNN и AFP со ссылкой на соответствующий документ.

Медучреждение подверглось ракетному удару 17 октября. Минздрав сектора Газа заявил, что жертвами атаки стал по меньшей мере 471 человек. Предварительные цифры, которые назвала палестинская сторона, были еще выше — от 500 до 800 погибших.

В оценке разведки США сказано, что после удара зафиксированы «лишь легкие структурные повреждения» двух строений рядом с главным зданием больницы, оно не получило значительного ущерба, воронок от ударов нет.

«Мы все еще оцениваем вероятные цифры потерь, и наша оценка может измениться, но это число погибших по-прежнему отражает ошеломляющие человеческие жертвы», — сказано в оценке.

Источник AFP из разведки одной из европейской стран сказал, что число жертв может быть еще меньше — 50.

ХАМАС обвинил в атаке на аль-Ахли Израиль, а тот заявил, что удар нанесла еще одна исламистская группировка, действующая в секторе Газа, — «Палестинский исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). «Джихад» отверг обвинения.



Тель-Авив утверждает, что данные с места происшествия доказывают, что их армия непричастна к удару, — там не образовалось характерных воронок, которые остаются после разрыва израильских снарядов. ХАМАС заявил, что больницу атаковали управляемыми ракетами, а израильская сторона незадолго до этого угрожала нанести удар по учреждению.

Президент США Джо Байден в ходе визита в Израиль заявил, что, по его представлению, удар по больнице в Газе нанес несла не израильская армия, а другая сторона.