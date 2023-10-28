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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ХАМАС удивились пришедшим к Израилю авианосцам США

В ХАМАС удивились реакции США на конфликт с Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Отправка военных и кораблей США к берегам Израиля стала неожиданной для ХАМАС. Там готовились только к ответу со стороны израильских военных, рассказал представитель движения

В палестинском движении ХАМАС удивились реакции США на обострение конфликта в секторе Газа. Об этом изданию The Financial Times сообщил Али Бараке, высокопоставленный член политического руководства ХАМАС.

По его словам, движение ожидало ответа Израиля на атаку ХАМАС. «Но то, что мы видим сейчас, — это вступление США в битву, а на это мы не рассчитывали», — отметил Бараке.

Комментарий представителя ХАМАС прозвучал на фоне активизации конфликта в регионе. Вечером 27 октября представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что Израиль расширяет масштабы действия наземных войск в секторе Газа. Позже представитель Армии обороны Израиля Петер Лернер уточнил, что сегодняшние действия Израиля не подразумевают полномасштабное вторжение. Расширение операции означает дальнейшую подготовку к наземному этапу операции, пояснил посол Израиля во Франции Рафаэль Морав в интервью Europe 1.

В то же время вечером 27 октября арабские СМИ сообщили об израильских танках на севере сектора Газа, а движение ХАМАС сообщило, что на севере региона идут бои.

На фоне начавшейся войны Израиля с движением ХАМАС США стали наращивать военные силы в регионе. В начале октября в восточную часть Средиземного моря прибыль авианосец США «Джеральд Форд» с кораблями сопровождения. Позже в регион отправили еще один авианосец — «Дуайт Эйзенхауэр».

Также американские военные направили к берегам Израиля силы быстрого реагирования морской пехоты. По данным CNN, речь шла об отправке 2 тыс. морских пехотинцев.

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Силы быстрого реагирования морской пехоты США направляются к берегам Израиля, куда ранее были отправлены два американских авианосца, сообщают источники CNN, The Wall Street Journal и The Washington Post. Как уточняет CNN со ссылкой на представителя Минобороны США, речь идет о 2 тыс. морских пехотинцев. Центральное командование Вооруженных сил США называло отправку военных «мощным сигналом сдерживания» для тех сил, которые настроены к США враждебно.

Теги
Израиль ХАМАС война Ближний Восток
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