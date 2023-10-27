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Палестино-израильский конфликт ,  
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ХАМАС заявил о вторжении и начале боев на севере сектора Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Движение ХАМАС сообщило, что на севере сектора Газа идут бои, атаку израильских сил отражают «Бригады «Аль-Кассам», военное крыло организации.

«Бригады «Аль-Кассам» противостоят израильскому наземному вторжению в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейджа, сейчас на месте идут ожесточенные столкновения», — говорится в сообщении.

Ранее сразу несколько изданий сообщили, что израильские силы зашли в сектор Газа, в том числе Haaretz и Kan. Kan писал о перестрелках на севере региона. Sky News Arabia утверждает, что израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе Бейт-Ханун.

Материал дополняется.

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