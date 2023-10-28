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Палестино-израильский конфликт ,  
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Советник Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «почувствует гнев» Израиля ночью

Советник Нетаньяху Регев: ХАМАС почувствует наш гнев этой ночью
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС «почувствуют гнев» Израиля сегодня ночью, заявил старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью MSNBC.

«Можете быть уверены, если вы в бункере ХАМАС, если вы в подземном туннеле ХАМАС, если вы в опорном пункте ХАМАС — мы идем за вами, мы найдем вас и уничтожим как [военную] цель. ХАМАС заплатит за свои преступления. <...> ХАМАС почувствует наш гнев этой ночью», — сказал Регев.

Он отметил, что израильские военные стараются не бить по объектам, где находятся мирные граждане. Регев уточнил, что в атаке не принимают участие американские войска. «Это мы атакуем, не американцы, нет ни одного американского военного», — подчеркнул советник.

Спикер израильской армии Даниэль Хагари ранее заявил, что ЦАХАЛ расширяет масштабы действий наземных войск в секторе Газа, не уточнив, является ли это началом наземной операции. Параллельно Израиль начал наносить массированные авиаудары по анклаву. Арабские СМИ и движение ХАМАС сообщили, что израильские военные зашли на север сектора Газа, где наались бои. В то же время представитель ЦАХАЛ Петер Лернер опроверг, что речь идет о начале полноценной наземной операции.

Утром 27 октября The New York Times писала, что командование израильской армии разработало окончательный план наземной операции в секторе Газа, но Нетаньяху отказался подписать его, чем разозлил старших офицеров.

Как писала The Wall Street Journal, израильское вторжение отложили по просьбе США, которые до конца этой недели рассчитывают развернуть на Ближнем Востоке дополнительные системы ПВО, чтобы прикрыть собственные военные базы после серии атак.

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Теги
Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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