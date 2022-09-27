Магаданского военкома уволили за ошибки в ходе мобилизации

Сергей Носов на совещании о ходе частичной мобилизации на территории Магаданской области (Фото: nosovlive_ru / Telegram)

Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку в связи с ошибками, допущенными в ходе частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Сергей Носов, передает «РИА Новости».

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», — сказал Носов.

Губернатор утверждает, что при прежнем военкоме система воинского учета была фактически разрушена. По его словам, новому военному коммисару предстоит заняться ее восстановлением, а также организовать работу по системе «брони» для предприятий.

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