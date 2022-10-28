Неизвестный проник в дом Пелоси и напал на ее мужа

Нэнси Пелоси со своим мужем Полом Пелоси (Фото: Zach Gibson / Getty Images)

На дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение, со ссылкой на заявление ее офиса сообщил Reuters.

Неизвестный проник в дом Пелоси, который находится в Калифорнии, ранним утром 28 октября. В результате нападения пострадал муж Пелоси Пол, он госпитализирован. Самой чиновницы дома в момент нападения не было.

«Нападавший находится под стражей, мотивы нападения выясняются», — сообщили в ее офисе.

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