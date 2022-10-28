Политика ,
0
Неизвестный проник в дом Пелоси и напал на ее мужа
На дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси произошло нападение
Нэнси Пелоси со своим мужем Полом Пелоси
На дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение, со ссылкой на заявление ее офиса сообщил Reuters.
Неизвестный проник в дом Пелоси, который находится в Калифорнии, ранним утром 28 октября. В результате нападения пострадал муж Пелоси Пол, он госпитализирован. Самой чиновницы дома в момент нападения не было.
«Нападавший находится под стражей, мотивы нападения выясняются», — сообщили в ее офисе.
Материал дополняется.