Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Четыре реакции на страх, которые только усилят его Pro, 12:32
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 12:26
Пелоси осудила «незаконные атаки» Азербайджана на Армению Политика, 12:23
В сборной России нашли замену футболисту с переломом ноги Спорт, 11:54
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД 11:39
Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить Pro, 11:23
«РИА Новости» сообщило о выдворении из Запорожья «неблагонадежных» Политика, 11:22
Головкин сравнил третий бой против Альвареса с шахматами Спорт, 11:15
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В России выявили 56 тыс. заражений COVID при падении числа госпитализаций Общество, 11:11
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:07
«Прощай, речь 3D»: главные фильмы Жан-Люка Годара. Видео Общество, 11:00
Hi-Tech-новости недели: дебют iOS 16, китайский «клон» PSP и другое Life, 11:00
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:55
На юго-востоке Тайваня произошло сильное землетрясение Общество, 10:52
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пелоси осудила «незаконные атаки» Азербайджана на Армению

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters)

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что осуждает «незаконные и смертоносные атаки Азербайджана» на приграничную территорию Армении. Об этом она сказала в ходе совместной пресс-конференции в Ереване с главой национального собрания Армении Аленом Симоняном, передает Reuters.

«Мы решительно осуждаем эти атаки», — сказала Пелоси, подчеркнув, что именно они стали причиной боев на приграничной территории.

Спикер палаты представителей прибыла в Армению накануне, 17 сентября. «Ваш визит в Армению проходит в самый трудный для нашей страны период, и в этом отношении он очень ценен», — заявил Симонян после переговоров с Пелоси.

Она также посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян, и возложила венок.

Материал дополняется.

«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter