Пелоси осудила «незаконные атаки» Азербайджана на Армению

Нэнси Пелоси (Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters)

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что осуждает «незаконные и смертоносные атаки Азербайджана» на приграничную территорию Армении. Об этом она сказала в ходе совместной пресс-конференции в Ереване с главой национального собрания Армении Аленом Симоняном, передает Reuters.

«Мы решительно осуждаем эти атаки», — сказала Пелоси, подчеркнув, что именно они стали причиной боев на приграничной территории.

Спикер палаты представителей прибыла в Армению накануне, 17 сентября. «Ваш визит в Армению проходит в самый трудный для нашей страны период, и в этом отношении он очень ценен», — заявил Симонян после переговоров с Пелоси.

Она также посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян, и возложила венок.

Материал дополняется.