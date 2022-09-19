Баку обвинил Пелоси в предвзятости после ее заявления в поддержку Еревана

Пелоси в Ереване заявила, что осуждает «нападение» Азербайджана на Армению и настаивает на мирном решении конфликта. Баку счел ее позицию необъективной и обвинил Ереван в эскалации конфликта в ночь на 13 сентября

Сагиба Гафарова (Фото: официальный сайт Милли Меджлиса Азербайджана)

Речь спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереване в связи с армяно-азербайджанским конфликтом вызвала у Баку сожаление, заявила председатель парламента Азербайджана, Милли Меджлиса, Сагиба Гафарова.

«Высказывание спикера Палаты представителей США отражает далекий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему. Известная в течение всей своей карьеры как проармянский политик, Нэнси Пелоси несомненно сделала упомянутое высказывание под воздействием армянской пропаганды», — говорится в заявлении.

Гафарова добавила, что спикер совершила поездку из «личных интересов», в канун выборов в конгресс, «чтобы заручиться поддержкой армянского лобби».

Председатель парламента также подчеркнула, что вина за эскалацию конфликта лежит на Армении, которая нарушила «территориальную целостность и суверенитет» Азербайджана, чем нанесла урон «мирному процессу». Как отметила Гафарова, заявления Пелоси также наносит «серьезный удар по процессу нормализации».

Азербайджанский политик указала, что за годы, которые тянется конфликт, политики, «подобные Нэнси Пелоси», не делали заявлений в поддержку Азербайджана и норм международного права, молчали об «этнических чистках» и «актах вандализма» со стороны Армении. По мнению Гафаровой, заявление Пелоси в данном случае является «проявлением двойных стандартов».

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В ночь на 13 сентября обе страны сообщили о боях на границе в районе Нагорного Карабаха. По заявлению Армении, азербайджанские войска открыли интенсивный огонь в направлении армянских населенных пунктов; Азербайджан заявил о «широкомасштабных диверсиях» со стороны Армении. 15 сентября стороны договорились о введении режима прекращения огня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева сообщение о завершении «военной операции» в регионе.



В Баку сообщили, что в результате обострения конфликта с их стороны погиб 71 военный. Ереван приводил данные о 135 погибших.

Пелоси прилетела в Армению 17 сентября. Она заявила, что осуждает атаки со стороны Азербайджана. На следующий день спикер конгресса выступила с речью, в которой заявила о приверженности США безопасности и демократии в Армении. Она отметила, что ее поездка была запланирована до эскалации конфликта с Азербайджаном, но совпала с этими событиями.

«Как уже давно ясно дало понять правительство США, военного решения конфликта быть не может. Постоянное возобновление боевых действий будет иметь катастрофические последствия», — подчеркнула Пелоси.

18 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с Алиевым, во время которых приветствовал прекращение боевых действий. «Он призвал президента Алиева соблюдать режим прекращения огня, вывести вооруженные силы и работать над решением всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров», — говорится в сообщении Госдепартамента.