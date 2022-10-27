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Военная операция на Украине ,  
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Картаполов исключил мобилизацию в день возвращения со срочной службы

Картаполов: никто не будет мобилизовывать закончивших срочную службу в день приезда домой
Солдаты, только что закончившие срочную службу в армии, вернутся домой, встанут на учет, и после поступления их документов в военкоматы можно будет рассматривать возможность их мобилизации, пояснил глава комитета Думы по обороне
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Военнослужащие, закончившие срочную службу, будут отправлены домой, до этого ставить вопрос об их призыве в рамках частичной мобилизации нельзя, рассказал РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Каждый человек, который уволен из рядов вооруженных сил, должен прибыть на место своего проживания, там встать на учет в военном комиссариате. Военный комиссариат обязан дождаться, когда придут его документы, и только после этого можно ставить вопрос о возможности его призыва, но никак не ранее, — подчеркнул Картаполов. — Поэтому никаких оснований для беспокойства у ребят, которые сейчас заканчивают службу по призыву, нет. Они спокойно приезжают домой, спокойно разбираются, никто в этот же день, как они приедут, их, конечно, не призовет».

Депутат также напомнил, что президент Владимир Путин 14 октября допустил окончание частичной мобилизации в течение двух недель, и подчеркнул, что ряд регионов уже отчитался о выполнении плана по мобилизации. Путин тогда завил, что из 300 тыс. человек, которых планировалось призвать, мобилизованы 222 тыс.

Сейчас срочную службу заканчивают молодые люди, которые были призваны в рамках осенней кампании 2021 года. Она шла с 1 октября по 31 декабря, соответственно, в этот же период 2022 года военнослужащие, отслужившие год, возвращаются домой и увольняются в запас. Всего прошлой осенью в ряды вооруженных сил призвали 127,5 тыс. человек.

22 сентября представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что все военнослужащие по призыву, срок службы которых закончился, «будут уволены и своевременно направлены к местам проживания».

Минобороны также неоднократно заявляло, что солдатов-срочников, проходящих службу, не будут привлекать к участию в военной операции на Украине. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркивал, что их направят в подразделения, не принимающие участия в боевых действиях.

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В этом году старт призывной кампании отложили на месяц — она начнется 1 ноября. В Кремле объясняли это перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. «[Это] позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — пояснял представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Картаполов солдаты-срочники служба в армии частичная мобилизация
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