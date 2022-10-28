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Военная операция на Украине ,  
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В Тюменской области к госнаграде представили первого мобилизованного

В Тюменской области к госнаграде представили первого призванного по частичной мобилизации
Житель Ямала выполнял боевые задачи в ходе спецоперации на Украине в добровольческих отрядах, а теперь призван в рамках частичной мобилизации и делится опытом с другими мобилизованными в центре подготовки

В Тюменской области первый военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, был удостоен государственной награды. Об этом говорится на сайте Минобороны России.

Вручение состоялось в центре подготовки и обучения граждан. Указом президента России «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», он был награжден медалью «За отвагу».

«Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух», — отметил начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища генерал-майор Дмитрий Евмененко, вручавший на плацу награду.

В Минобороны рассказали, что ранее житель Ямала выполнял боевые задачи в ходе спецоперации в добровольческих отрядах. Сейчас он призван в рамках частичной мобилизации, где на базе центра подготовки проходит дополнительное обучение и делится опытом с другими военными.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Призвать планировалось тех россиян, кто служил в армии и имел боевой опыт или военно-учетную специальность.

Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов. Призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие до 55 лет.

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В первую очередь призывали стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей. Мобилизованные после прохождения боевого слаживания будут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий.

О выполнении задач по частичной мобилизации сообщали власти Москвы, Крыма, Бурятии, Тувы, Брянской области, Адыгеи, Хакасии, Новосибирской области.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Тюменская область мобилизация госнаграда военнослужащий
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