Правозащитник сообщил о первом деле из-за ухода мобилизованного из части

Уголовное дело возбудили в России после того, как призванный в рамках частичной мобилизации житель Якутии самовольно оставил военную часть, куда его доставили из военкомата. Ему грозит до семи лет лишения свободы

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса против жителя Якутии, который самовольно оставил военную часть, куда был доставлен военкоматом после мобилизации. Об этом сообщил юрист Павел Чиков в своем телеграмм-канале. По словам Чикова, это первое дело, открытое в России по этой части статьи.

Обвиняемый — житель Якутии в звании младшего сержанта. Он был призван 23 сентября и 28 сентября зачислен в военную часть, дислоцированную в городе Улан-Удэ (Бурятия).

Как пишет Чиков, обвиняемый заявил командиру, не поедет на Украину и не будет стрелять. «Сообщил, что после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе», — написал Чиков.

Фото: pchikov / Telegram

Теперь младшего сержанта из Бурятии обвиняют в самовольном оставлении части до одного месяца (свыше одного месяца срок заключения вырастает до 10 лет, ранее — пять лет).

РБК направил запрос в Военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона.

Поправку, которая ввела в статью 337 Уголовного кодекса («Самовольное оставление части или места службы») часть 3.1 появилась недавно. Госдума одобрила ее 20 сентября — вместе с целым пакетом других изменений в законодательство.

В ней установлено наказание за самовольное оставление военной части в условиях мобилизации, вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Если в обычное время за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, то в условиях мобилизации, военного положения или военных действий наказание вырастает до семи лет лишения свободы.

Законопроект был принят депутатами единогласно, уже на следующий день его одобрил Совет Федерации.

21 сентября президент России Владимир Путин также объявил о начале частичной мобилизации. Спустя три дня президента подписал принятый парламентом закон о поправках в УК, после чего он вступил в силу.

Тот же пакет поправок ужесточил наказания и по ряду других статей, если правонарушения были совершены в период мобилизации или военного действия.

Так, например, за повреждение или уничтожение военной техники в таком случае грозит до пяти лет лишения свободы (вне периода — до двух лет), а за неисполнение подчиненным приказа начальника — до трех лет (ч. 2.1 ст. 332 УК).

К такой же ответственности в условиях вооруженного конфликта будут привлекать за отказ от участия в военных или боевых действиях. За отказ от участия в боевых действиях предусмотрено от двух до трех лет колонии, а если он повлек тяжкие последствия — от трех до десяти лет.